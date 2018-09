Srbský prezident sa v Bruseli odmietol stretnúť so svojím kosovským kolegom

Namiesto toho sa stretol so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou, ktorá pôsobí v rozhovoroch ako sprostredkovateľka. Mogheriniová sa osobitne stretla aj s Thacim.

Stretnutie oboch prezidentov sa malo uskutočniť v rámci snáh o znormalizovanie vzťahov v regióne, ktorým stále otriasajú nezhody plynúce z vojny v 90. rokoch. Obom štátom dala Európska únia jasne najavo, že musia vyriešiť vzájomné spory, pokiaľ sa chcú v budúcnosti pripojiť k európskemu bloku. Pred piatkovým neuskutočneným stretnutím vyvolávala emócie najmä myšlienka „výmeny území“, ktorá však čelí kritike v oboch zainteresovaných krajinách i v zahraničí. Táto myšlienka predpokladá, že časť južného Srbska okolo prevažne Albáncami obývaného mesta Preševo pripadne Kosovu, zatiaľ čo prevažne srbský sever Kosova v okolí mesta Mitrovica sa stane súčasťou Srbska.

Predstavitelia viacerých členských krajín Európskej únie však reagujú na tento nápad skôr odmietavo. Uskutočnenie podobného plánu nedávno pripustil Thaci, ktorý povedal, že síce odmieta rozdeľovanie území na základe etnických línií, no je pripravený na prípadné diskusie so Srbskom o určitých „úpravách“ spoločných hraníc. Stúpencom takéhoto plánu nie je napríklad nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý varoval, že opätovné riešenie otázky hraníc by mohlo „otvoriť príliš veľa starých rán“. Vznikajú tiež obavy, že podobné zmeny hraníc by mohli v takomto prípade žiadať napríklad aj Bosna a Hercegovina, Macedónsko a Čierna Hora.

Kosovo vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska v roku 2008, čo Belehrad doteraz neuznal.