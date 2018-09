Andrej Babiš exkluzívne pre Pravdu: Európa nemôže prijať žiadnych ilegálnych migrantov

„Zasiahnuť treba proti pašerákom tam, kde naloďujú ľudí, čo im zaplatili, aby sa dostali do EÚ,“ zdôraznil český premiér Andrej Babiš pre Pravdu o ilegálnej migrácii do Európy.

„Veď akí ľudia v drvivej väčšine prichádzajú? Ekonomickí migranti, ktorí za cestu do Európy platia pašerákom dvetisíc až päťtisíc dolárov. Jednoznačne to treba zastaviť,“ povedal v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu.

Pokiaľ ide o pomery na domácej politickej scéne, jednoznačne odmietol, že by sa stal rukojemníkom komunistov. „Nemajú na moju vládu nijaký vplyv,“ podčiarkol Babiš.

Minulý týždeň ste v Ríme povedali premiérovi Giuseppemu Contemu, že Česko neprijme ani jedného z migrantov, ktorí sa vyloďujú v Taliansku. Prečo ich odmietate?

Môj postoj vyplýva z neschopnosti Európskej únie riešiť systémovo ilegálnu migráciu a zastaviť ju. A prečo by som mal zrazu tolerovať dvojaký meter?

V čom?

Cudzinci mimo krajín EÚ, ktorí chcú prísť do Česka, aby sa zamestnali, potrebujú získať pracovné vízum a čakajú na povolenie niekedy až jeden rok. Aj ich budúci zamestnávatelia musia vybavovať papiere na úradoch. Na druhej strane – budeme preberať ľudí, ktorí ilegálne prekročili hranice únie? Určite nie. Nedáva to ani logiku.

Pred pár dňami ste debatovali o probléme ilegálnej migrácie aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. V čom sa stotožňujú a v čom, naopak, odlišujú vaše názory?

Zhodujeme sa na riešení migrácie z Afriky. Ide o európsky Marshallov plán pre Afriku, ktorý spočíva v dohode so severoafrickými krajinami na spôsob dohody s Tureckom. Zásadný rozdiel máme v prerozdeľovaní migrantov z lodí, ktoré sa vydajú na cestu do Európy, čo ja odmietam a trvám na tom, že boj s pašerákmi musí byť dôsledný. Lode sa nesmú vydať na more a ľudia sa musia vracať tam, odkiaľ prišli. Nesmieme im dovoliť vylodiť sa pri európskych brehoch, čo je austrálsky model.

EÚ spustila námornú operáciu, ktorá má zabrániť nelegálnej migrácii…

…operácia Sophia je určite úspešná v tom, že sa podstatne znížil príchod ilegálnych migrantov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Cieľ by mal byť bojovať proti nim na africkom kontinente a nedovoliť, aby ich lode vyplávali. Nezakrývam si pritom oči pred niektorými nedostatkami.

Pred akými?

Operácii Sophia chýba súhlas Bezpečnostnej rady OSN, rovnako Líbye, odkiaľ sa migranti vydávajú na plavbu. Ako som zdôraznil, zasiahnuť treba proti pašerákom tam, kde naloďujú ľudí, čo im zaplatili, aby sa dostali do EÚ. Lenže čo vidíme? My plavidlá najprv zachránime, migranti vystúpia na pevninu, následne označia pašerákov, ktorí ich viezli, tí sú zadržaní a potom plavidlá zničíme. Proti pašerákom máme bojovať mimo územia Európy a lode majú byť zničené pred vyplávaním na more.

Nedávno ste povedali, že EÚ by mala poskytnúť viacerým africkým štátom plán ekonomickej pomoci, čím by sa výrazne podľa vás obmedzila ilegálna migrácia.

Samozrejme, že je to nevyhnutné. Veď akí ľudia v drvivej väčšine prichádzajú do Európy? Ilegálni ekonomickí migranti. Tí, čo vo vlasti nie sú ohrození na živote. Platia tisíce dolárov prevádzačom, aby sa dostali do EÚ. Jednoznačne to treba zastaviť. Dokedy sa mienia niektorí lídri členských štátov únie prizerať na to, čo sa deje už niekoľko rokov? Zdôrazňujem pritom, že nefunguje návratová politika, čiže vracanie ilegálnych migrantov do krajín ich pôvodu. V únii sa nachádza približne 1,5 milióna takýchto ľudí, ktorí nezískali azyl, ale nemožno ich poslať domov, pretože migranti sa bránia návratu. Najímajú si advokátov, súdia sa a s ich návratom občas nesúhlasia domovské štáty. Mám sa iba pozerať na absurdnú situáciu, ktorá sa môže zhoršiť?! Ja to istotne neurobím. Pochopiť to musia aj ostatní lídri.

Chápu to podľa vás?

Opýtajte sa ich, hovorím za seba. Finančnú pomoc treba poskytnúť Líbyi, Maroku, Alžírsku, Tunisku, Egyptu, odkiaľ migranti rôzneho pôvodu smerujú do Európy. Prízvukujem, že mi zvlášť ide aj o to, aby sme zachránili európsku civilizáciu; jej hodnoty, za ktorými stáli a ktoré vybudovali naši predkovia. Pozdávajú sa mi návrhy v boji proti ilegálnej migrácii, o ktorých hovoria rakúsky kancelár Sebastian Kurz, maďarský premiér Viktor Orbán a taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Naopak, nesúhlasím s tým, čo navrhol francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Prečo?

Pán Macron hovorí, že členské štáty EÚ si majú rozdeľovať lode, ktoré zakotvia pri európskych brehoch. Každý, kto by súhlasil, vystavil by novú pozvánku do Európy pre ilegálnych ekonomických migrantov. Povzbudilo by to pašerákov, ktorí podľa údajov Eurostatu zarobili v roku 2016 až 5,7 miliardy eur.

Zmienili ste sa o tom, aby únia poskytla Afrike plán hospodárskej pomoci, ktorý by mal prispieť k zastaveniu migračnej vlny.

Je to logické. V Afrike sú štáty, ktorým sa darí, a krajiny, ktoré neprosperujú. Treba v nich vytvoriť podmienky, aby obyvatelia neodchádzali do Európy. Nemôžeme predsa prijať milióny migrantov. Otvorené dvere nemajú pre nich ani v USA, Kanade či Austrálii. Európa nemôže byť výnimka. A považujem za nenormálne, čo vidím v Stredozemnom mo­ri.

Konkrétne?

Pašeráci s migrantmi sa voľne vydávajú na plavbu od líbyjských brehov. Keď sa dostanú do medzinárodných vôd, okamžite začnú vysielať záchranné signály. Zrazu sa dobrovoľne stávajú stroskotancami a podľa námorného práva im treba pomôcť. Prestúpia na lode neziskových organizácií, ktoré ich presúvajú do Európy. Lenže my ich tu nechceme – sami chceme v Česku rozhodovať o tom, kto k nám môže prísť mimo krajín EÚ.

Bude visegrádska skupina (V4) postupovať spoločne?

Verím, že áno. Chcel by som sa stretnúť s premiérmi Slovenska, Maďarska a Poľska ešte pred neformálnym summitom EÚ, ktorý bude 19. septembra v Salzburgu. Naposledy sme sa všetci štyria videli v júni. V Rakúsku sa má hovoriť aj o návrhu európskeho rozpočtu, v ktorom nám prekáža viacero vecí. Keďže 17. septembra je naplánované spoločné rokovanie vlád Česka a Slovenska v Košiciach, navrhol som premiérovi Petrovi Pellegrinimu, aby zvážil možnosť pozvať do tohto mesta pána Orbána a šéfa poľskej vlády Mateusza Morawieckého.

Presuňme sa na českú politickú scénu. Vytváranie menšinovej vlády s potrebnou podporou v Poslaneckej snemovni vám trvalo dlho. Nestrácali ste niekedy trpezlivosť? Nepovedali ste si, že sa už na to vykašlete?

Vôbec nie. Užíval som si to. Veď čo môže byť krajšie ako fungovanie jednofarebnej vlády, ktorú som riadil od 13. decembra 2017 až do polovice júna tohto roku? Bol som v absolútnej pohode. Trvalo to 205 dní, pozrite sa na výsledky jednofarebnej vlády. Postavil som sa proti povinným utečeneckým kvótam, čo sa mi aj splnilo. Podarilo sa nám to zrušiť vďaka spoločnému postupu V4 za šesť mesiacov s tým, že prijímanie ilegálnych migrantov je dobrovoľné. Dôchodky sme zvýšili najviac v histórii nášho štátu. Zaviedli sme výhodné cestovanie vlakmi, v čom som sa inšpiroval Slovenskom. Teraz stojím na čele koaličnej vlády so sociálnou demokraciou; uvidíme, ako to pôjde ďalej. Zazlievam niekdajšiemu prezidentovi Václavovi Havlovi, že nedokázal presadiť väčšinový volebný systém – že ho nedoviezol zo Spojených štátov. Bolo by to bezproblémové. Získaš väčšinu hlasov, vládneš sám. Napríklad ako v USA alebo vo Francúzsku. Ak sa nezapáči vládnutie, po ďalších voľbách môže byť pri moci niekto iný. Veľmi jednoduché a rozumné.

V čom spočíva základný rozdiel medzi bývalou a súčasnou vládou? V predchádzajúcej ste sedeli tiež so sociálnou demokraciou, tretí partner boli ľudovci.

Určite je to o úplne inom štýle vládnutia, o celkom odlišnej komunikácii. Vtedajší premiér Bohuslav Sobotka bol čudák, nedokázal normálne komunikovať. Teraz je šéfom sociálnej demokracie minister vnútra Jan Hamáček a zatiaľ sa nemôžem naňho sťažovať. Sobotka bol bábka, narobil veľa škody, kvôli nemu sa zničil celý región – Moravskosliezsky kraj – privatizáciou veľkého podniku OKD.

Vládu tolerujú komunisti. Neobávate sa, že by mohli stiahnuť svoj tichý súhlas, keby ste nesplnili podmienky, ktoré si stanovili?

Som v pohode, ničoho sa nebojím. Keby mali byť predčasné voľby, pôjdem do kampane s plným nasadením. Nezaujatí voliči musia vidieť, že hnutie ANO plní sľuby. Plním kontrakt s občanmi, ktorý som im predložil pred voľbami.

Necítite sa ako rukojemník komunistov, ktorí podržali vašu vládu pri hlasovaní o vyslovení dôvery v Poslaneckej snemovni?

Zdá sa mi, že ste napáchli somarinami, ktoré v Česku šíria opoziční politici a mnohí novinári. Prečo nám predstavitelia Občianskej demokratickej strany (ODS) vyčítajú, že nás podržali komunisti? Vlani po voľbách som jasne povedal, že ANO a ODS majú dovedna 103 hlasov v snemovni. Mohli ísť s nami do koalície, mohla byť väčšinová vláda. Ich chyba. Čo teraz vykrikujú, že Babiš je s komunistami? Niekoľko zámerov, ktoré sa dostali do programového vyhlásenia vlády z vôle komunistov, sa v podstate stotožňuje s tým, čo žiadala sociálna demokracia. Zdôrazňujem, že komunisti nemajú nijaký vplyv na moju vládu. Opakujem, že koalícia nie je rukojemník; bohužiaľ, mnohí to však donekonečna omieľajú. Neprekáža vám, že Václav Havel aj Václav Klaus boli obaja zvolení za prezidenta v parlamente aj vďaka hlasom komunistov?! Je to špinavá kampaň proti mne, úbohé strašenie návratom komunizmu.

Aký máte vzťah s prezidentom Milošom Zemanom?

Pragmatický. Viaceré médiá túžia vtiahnuť ma do sporu s prezidentom. O Zemanovi je známe, že má rád slovné konflikty, preto novinári naňho útočia a on odpovedá svojským spôsobom, ale prečo by som mal komentovať výroky prezidenta? Môj vzťah so Zemanom je normálny. Pravidelne sa stretávame. Podporil som ho v prezidentskej predvolebnej kampani, on ma podporil pri zostavovaní vlády. Každý z nás má síce iný štýl vyjadrovania názorov, ale nič to nemení na našom slušnom vzťahu.

Zeman vás pred pár dňami pochválil, že sa už inak pozeráte na protiruské sankcie EÚ. Prezident je ich odporcom, platí to po novom aj o vás?

Každý predsa by rád robil biznis s Ruskom. Musí sa nájsť politické riešenie plnenia minských dohôd. Nejako sa to musí vyriešiť. Rusko tu je a bude. S Moskvou by sme mali hľadať východisko v Sýrii, lebo bez nej sa to nedá. A situácia v Sýrii sa bytostne dotýka Európanov. Nová talianska vláda chce zrušiť tieto sankcie. Uvidíme, ako sa to vyvinie.

Boli by ste prípadne za zmäkčenie sankcií?

V prvom rade ma zaujíma účinný postup proti ilegálnej migrácii do Európy. Podľa toho, čo hovoria talianski politici, usudzujem, že téma sankcií sa dostane na rokovanie Rady Európskej únie, ale neviem kedy.

Váš odmietavý názor na prijatie eura v Česku zostáva nezmenený?

Áno. Som nadmieru spokojný s existenciou českej koruny. Eurozóna nemá byť hlavná téma Európy, ale Schengen. Sú štáty, ktoré používajú euro a ich ekonomické ukazovatele sú zlé. Nie sú na tom lepšie ako krajiny, ktoré sa nenachádzajú v eurozóne. Zaujíma ma schengenský priestor voľného pohybu osôb v EÚ. Zaujíma ma dôsledná ochrana vonkajších hraníc únie. Európa potrebuje, aby jej hranicou na juhu zostalo more a Schengen bol európsky kontinent, ktorý sa bude chrániť na vonkajšej hranici, aby sme nemuseli stavať ploty ako Maďarsko, čo bolo v danom období určite správne rozhodnutie. Ilegálnym migrantom sa ubránime tak, že im pomôžeme v krajinách, kde sa narodili a kde doteraz žili, a aby nemuseli migrovať do Európy. Dúfam, že konečne zvíťazí zdravý rozum.