VIDEO: Tesne pred kolapsom mosta v Janove bola v pylóne veľká trhlina

Medzi 20 osobami, ktoré prokuratúra vyšetruje, figurujú popri ôsmich ľuďoch z vedenia prevádzkovateľa mosta aj zamestnanci ministerstva dopravy a štátnej správy. Informoval o tom denník La Repubblica. Zhruba 200-metrová časť Morandiho mosta sa zrútila 14. augusta, pri nešťastí zomrelo 43 ľudí.

Video natočil motorista, ktorý po moste prešiel sedem minút pred jeho zrútením. Hoci je možné, že trhlina na pylóne už bola dlhý čas pred zrútením stavby, vyšetrovatelia chcú zistiť, či nepreukazuje, že sa stav konštrukcie zhoršil v predchádzajúcich mesiacoch.

Zo spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorá most prevádzkuje, zoznam prokuratúry uvádza napríklad výkonného riaditeľa Giovanniho Castellucciho, prevádzkového riaditeľa Paola Bertiho, manažéra oblasti Janova a jeho dvoch podriadených, manažéra zodpovedného za údržbu a jeho predchodcu či manažéra, do ktorého gescie spadajú mosty a tunely.

Pol miliardy eur

Výkonný riaditeľ Castellucci sa v auguste za nešťastie neospravedlnil s tým, že spoločnosť si počká na záver vyšetrovania. Ospravedlnenie by sa podľa neho rovnalo priznaniu viny.

Spoločnosť však vyčlenila 500 miliónov eur na pomoc Janovu; má sa z nich financovať stavba nového mosta, odškodnenie rodín obetí a ľudí, ktorí museli opustiť domy pod mostom.

Dozorná jednotka rezortu

Prokuratúra vyšetruje tiež troch členov vedenia dozornej jednotky, ktorú zriadilo ministerstvo dopravy v roku 2012 a zverilo jej okrem iného dohľad nad zmluvnými partnermi.

Na zozname ďalej figurujú štyria inžinieri, ktorí ministerstvo dopravy zastupujú v orgánoch miestnej správy. Posledné štyri osoby zo zoznamu sú ľudia, ktorí vo vzťahu k údržbe mosta nemali takú veľkú zodpovednosť ako ostatní vyšetrovaní.

Nový most bude jednoduchý, ale nie všedný

Taliansky architekt Renzo Piano podpísal zmluvu na naprojektovanie nového mosta v milovanom rodnom meste Janov a v piatok predstavil svoje plány.

Taliansky architekt Renzo Piano. Autor: TASR/AP, Simone Arveda

Piano spolu s mestskými a regionálnymi predstaviteľmi v piatok predstavil plány na most, ktorý podľa jeho slov bude pravdepodobne skonštruovaný z ocele a postavený tak, aby vydržal 1000 rokov.

„Bude jednoduchý, pevný… ale nie všedný,“ vyhlásil architekt o moste.

Najvyšší predstaviteľ severozápadného talianskeho regiónu Ligúria Giovanni Toti vyjadril nádej, že most otvoria do novembra 2019. Dodal, že čaty stavbárov musia pracovať rýchlo, ale bezpečne, aby Janovu znova dali most, ktorý bude zvečňovať bolesť spôsobenú katastrofou, zjednocovať v súčasnosti názorovo rozdelené mesto a „ponúkať výhľad do veľkej budúcnosti“.