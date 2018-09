Obvinili policajtku, ktorá v Dallase zastrelila suseda v jeho byte

V americkom Dallase zatkli policajtku, ktorá zastrelila svojho suseda, keď omylom vošla do jeho bytu v domnení, že je doma.

30-ročná Amber Guygerová si už vypočula obvinenie zo zabitia 26-ročného Bothama Jeana, informovala agentúra Reuters.

Policajtka Guygerová bola mimo službu, keď sa vo štvrtok večer vracala do luxusného bytového domu južne od dallaského centra. Keď vošla do bytu, o ktorom sa spočiatku domnievala, že je jej, uzrela v ňom Jeana. V domnení, že sa k nej vlámal, začala naňho strieľať. Suseda zasiahla a on potom zraneniam podľahol v nemocnici.

Strelkyňa sama čin nahlásila na polícii, ktorá ju sprvu nechala na slobode. To kritizovala rodina zabitého muža, podľa ktorej sa Guygerovej dostalo mimoriadneho zaobchádzania.

Ďalší rozmer prípad dostal aj vzhľadom na to, že policajtka je beloška a zastrelený bol černoch pôvodom z karibskej oblasti. Niekoľko prípadov zastrelenia černochov bielym policajtom v uplynulých rokoch v USA vyvolalo vlnu protestov a bolo jednou z príčin vzniku hnutia Black Lives Matter (Na černošských životoch záleží).

Podľa agentúry Reuters bola policajtka krátko po svojom zatknutí prepustená na kauciu vo výške 300 000 dolárov.