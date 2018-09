V Macedónsku zháňajú hlasy pre nové meno

Nemecká kancelárka Angela Merkelová prišla v sobotu do Skopje, aby vyzvala Macedónčanov na účasť v referende o zmene názvu štátu. Na snímke je s premiérom Zoranom Zaevom.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová prišla v sobotu do Skopje, aby vyzvala Macedónčanov na účasť v referende o zmene názvu štátu. Na snímke je s premiérom Zoranom Zaevom. Autor: SITA/AP

Lákajú ich nie na premenovanie vlasti, ale na vstup do dvoch elitných klubov.

V Macedónsku sa naplno rozbehla kampaň pred referendom, v ktorom majú občania odpovedať na dômyselne sformulovanú otázku: „Ste za členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii prostredníctvom dohody medzi Macedónskou republikou a Gréckou republikou?“

Premiéri Macedónska a Grécka, Zoran Zaev a Alexis Tsipras, ešte v júni podpísali dohodu o používaní historického názvu Macedónsko. Dvadsaťsedem rokov trvajúcu odyseu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM), ako znie provizórny názov, pod ktorým bola malá balkánska krajina prijatá do OSN, tým nasmerovali k jej zavŕšeniu. Atény sa zaviazali odblokovať cestu Skopje do NATO i EÚ, ak susedná krajina upraví svoj názov na Severné Macedónsko, aby sa tak prestal zhodovať s historickým pomenovaním významného gréckeho regiónu.

Skopje už medzičasom dostalo od aliancie pozvánku na prístupové rokovania, od únie ju má sľúbenú na budúci rok. Ponuka je však podmienená doriešením sporu s Aténami. Ide totiž o proces s otvoreným koncom. Presne o tri týždne, po zrátaní výsledkov plebiscitu, by už malo byť jasné, či Macedónsko rozhodujúcu prekážku zvládlo.

Macedónsko ako vzor?

Stávka je vysoká nielen z pohľadu Skopje, ale aj pre úniu a alianciu. Popri nekonečných etnických sporoch v Bosne, znova sa vyostrujúcich vzťahoch Srbska s Kosovom a snahe Moskvy udržať si svoje tromfy na Balkáne, by sa Macedónsko mohlo stať vzorom úspešného príbehu v nestabilnom regióne. Nečudo, že západní politici si v Skopje doslova podávajú kľučku. Vo štvrtok Macedónčanov prišiel povzbudiť Jens Stoltenberg, generálny tajomník NATO, v piatok Sebastian Kurz, kancelár Rakúska, predsedajúcej krajiny EÚ, a v sobotu Angela Merkelová, ktorá si na štátny sviatok Macedónska Deň nezávislosti našla čas na návštevu malej balkánskej krajiny prvý raz za bezmála 13 rokov, čo je na poste nemeckej kancelárky.

„Toto je príležitosť, aká sa naskytne raz za život,“ citovala Stoltenbergov vášnivý apel agentúra MIA. „Ale najprv musíte odobriť dohodu o názve. Niet inej cesty pre vstup do NATO. Pochopil som, že niektorí si myslia, že v referende môžu povedať ,nie' a členstvu v NATO ,áno'. Názor, že môžete odmietnuť dohodu s Gréckom a že vstúpite do NATO, je absolútna ilúzia,“ pripojil šéf aliancie varovanie.

Ako viesť kampaň?

Odporcov zmeny názvu Macedónska je stále nemálo. Mnohí to vnímajú ako ponižujúci kapituláciu. Proti dohode dôrazne vystupuje opozícia vedená stále najsilnejšou politickou stranou VMRO-DPMNE, ktorá bola pri moci takmer desaťročie a až vlani ju vystriedala koaličná vláda Zaeových sociálnych demokratov so stranami etnických Albáncov.

Národne konzervatívna VMRO-DPMNE sa ešte nerozhodla, ako povedie kampaň. Kým rôzne nacionalistické organizácie už vyzvali občanov na bojkot referenda v nádeji, že účasť nedosiahne požadovanú nadpolovičnú väčšinu registrovaných voličov, VMRO-DPMNE síce odmieta podľa nej „kapitulantskú dohodu“, ale nechce, aby to vyznelo, že je aj proti vstupu do NATO a EÚ. Podľa čerstvého prieskumu ústavu IRI sa za členstvo v únii vyslovuje až 83 percent Macedónčanov, kým vstup do NATO si udržiava tiež veľmi vysokú, 77– percentnú podporu. Podľa rovnakého prieskumu 49 opýtaných potvrdilo, že na referendovú otázku odpovie áno, 22 percent sa chystá zaškrtnúť nie, 16 percent hlasovať nemieni a 13 percent ešte nie rozhodnutých.

Historická križovatka

Je to veľmi krehká väčšina a ak aj k urnám príde dostatočný počet voličov a väčšina sa vysloví za, ešte stále nebude úspech spečatený. Referendum totiž má len poradný charakter a o zmene ústavy potvrdzujúcej prijatie názvu Republika Severné Macedónsko bude musieť rozhodnúť parlament. V ňom stúpenci dohody s Gréckom nemajú dvojtretinovú väčšinu. Premiér Zaev je optimista a verí, že sa nájde minimálne deväť potrebných poslancov z opozičného tábora, ktorí sa sklonia pred vôľou ľudu. Ak nie, sľubuje vypísanie predčasných volieb, v ktorých to podľa neho voliči zrátajú stranám hazardujúcim s budúcnosťou krajiny a zmenia pomer síl v parlamente tak, aby ústavná novela prešla.

Zaevova vláda dúfa, že návštevy priateľov zo zahraničia povzbudia Macedónčanov k zodpovedným rozhodnutiam. „Pani Merkelová prináša posolstvo podpory pred historickou križovatkou,“ povedal pre Deutsche Welle šéf macedónskej diplomacie Nikola Dimitrov. „Kancelárka by neprišla, keby išlo o stranícku politiku alebo o voľby. Pre návštevu sa rozhodla preto, že ide o referendum o budúcnosti Macedónska, a naši občania tomu rozumejú,“ dodal.