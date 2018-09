Blížime sa k mierovej zmluve, povedal Abe po stretnutí s Putinom

Rusko a Japonskom nepodpísali mierovú zmluvu od druhej svetovej vojny pre spor o tichomorské Kurilské ostrovy, ktoré Japonsko nazýva Severné teritóriá.

„Dotkli sme sa problému mierovej zmluvy,“ uviedol Putin po stretnutí s Abem vo Vladivostoku. O tejto otázke sa podľa ruského prezidenta diskutuje celé desaťročia a „bolo by naivné si myslieť, že sa to dá vyriešiť za jednu noc“. „Sme však pripravení pokračovať v úsilí nájsť riešenia prijateľné pre Rusko aj Japonsko,“ dodal podľa agentúry DPA s tým, že tretia bilaterálna obchodná misia na tieto ostrovy sa uskutoční do konca roka.

Japonský premiér Abe tiež uviedol, že šéf Japonských sebaobranných síl navštívi v októbri Rusko. Dodal, že je nevyhnutné vyriešiť problém unesených japonských občanov Severnou Kóreou a pre túto snahu získal aj Putinovu podporu.

Počas Putinovej návštevy v Japonsku v decembri 2016 sa obaja lídri dohodli, že začnú dialóg zameraný na spoločné ekonomické projekty na Ruskom kontrolovaných Kurilských ostrovoch. Odvtedy však došlo iba k veľmi malého posunu.

Ostrovy, ležiace severne od Hokkaida, obsadili sovietske vojská v posledných dňoch druhej svetovej vojny, pričom prinútili odísť 17 000 japonských obyvateľov.