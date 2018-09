Kremeľ platí daň z penzijnej reformy

Jednotné Rusko, strana, ktorú založil prezident Vladimir Putin a formálne vedie premiér Dmitrij Medvedev, v nedeľňajších regionálnych voľbách zaznamenala ústup z dosiaľ neotrasiteľných pozícii. Hoci prokremeľskí kandidáti získali väčšinu z vyše 31-tisíc mandátov rôznej úrovne, ktoré boli v hre, vo voľbách hláv regiónov dosiahlo Jednotné Rusko najhorší výsledok od roku 2012, odkedy Putin obnovil ich priamu voľbu. A to aj napriek tomu, že starostom Moskvy zostáva na ďalších päť rokov Sergej Sobianin, jeden z najvernejších Putinových spolupracovníkov, ktorý mu svojho času viedol prezidentskú i premiérsku kanceláriu.

Sobianin zvíťazil so ziskom 70 percent hlasov. Pravda, úrady tentoraz nepovolili kandidatúru popredného opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý ako Sobianinov hlavný vyzývateľ pred piatimi rokmi získal vyše 27 percent hlasov. Bezkonkurenčnosť terajšej voľby starostu metropoly sa prejavila na nízkej účasti. K urnám prišlo len 30 percent oprávnených voličov.

Pokračovanie boja v druhom kole

Až štyria vyvolenci Kremľa budú nútení o posty gubernátorov a hláv republík zabojovať v druhom kole volieb. Dvaja z nich síce skončili na prvom mieste, ale nedokázali na získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. A zvyšní dvaja sa musia uspokojiť s postupom do finále z druhého miesta, keď ich predstihli protikandidáti z radov komunistov a nacionalistov. Jednotné Rusko prehralo aj voľby do troch regionálnych parlamentov. Na tejto úrovni pritom bola vládna strana vyše desaťročia absolútne neporaziteľná. Tentoraz ju v Irkutskej a Uľjanovskej oblasti, ako aj v Chakasku porazili komunisti. V Zabajkalskom kraji strana Kremľa zostala síce s 28 percentami hlasov najsilnejšia, ale komunisti nacionalisti obsadia v regionálnom zákonodarnom zbore spoločne viac ako polovicu kresiel.

„Tam, kde predtým Jednotné Rusko suverénne získavalo 80 percent, teraz výrazne stratilo. Sme svedkami rozhermetizovania politického priestoru. Túto paru však nevypúšťa Kremeľ, ale zdá sa, že sa valí von sama,“ povedal pre Deutsche Welle šéf Centra rozvoja regionálnej politiky Iľja Graščenkov.

Normálny fenomén

Putin ani Medvedev ústup z pozícií nedramatizujú. „Je to absolútne normálny fenomén,“ reagoval prezident na to, že až štyria kandidáti vládnej strany budú musieť zabojovať v druhom kole. "Momentálne sa v spoločnosti verejne diskutuje o celom rade zmien vrátane zmien v dôchodkovom zákone. To nepochybne vyostrilo intenzitu kampane i politický zápas, " reagoval zasa predseda vlády.

Aj šéfka celoštátnej volebnej komisie Ella Pamfilovová vidí na výsledkoch hlasovania dôsledky nepopulárnej dôchodkovej reformy, ktorou chce vláda zvýšiť vek odchodu do penzie zo 60 na 65 rokov pre mužov a na 60 z 55 rokov pre ženy. „Na voľby vždy vplývajú všetky sociálne, ekonomické, politické faktory. V tomto prípade dominovala otázka ďalšieho osudu dôchodkového systému v krajine,“ povedala pre agentúru Interfax. Ocenila však, že hlasovanie sa uskutočnilo „v pokojnej atmosfére“.

Pamfilovová zjavne mala na mysli len volebné miestnosti a nie ulice a námestia desiatok miest, kde polícia v deň volieb tvrdo rozohnala demonštrácie proti dôchodkovej reforme. Zadržala pritom v celej krajine vyše tisíc účastníkov. Protesty zvolal Navaľnyj ešte predtým, ako ho na tridsať dní poslal súd do väzenia za organizovanie nepovolenej demonštrácie z januára tohto roka. Na sociálnych sieťach kolovali zábery, ako policajti tlčú obuškami bezvládne ležiacich demonštrantov. Najväčší rozruch však spôsobila fotografia z Petrohradu, na ktorej iba asi deväťročného chlapca s rukami vykrútenými dozadu odvádza policajt.

Politológ Alexandr Kynev nesúhlasí s kladným hodnotením hlasovania zo strany volebnej komisie. „Niekto by im mal vysvetliť, že voľby, ktoré sprevádza masové zatýkanie opozície, podľa žiadnych štandardov nemožno považovať za slobodné,“ napísal na sociálnej sieti.