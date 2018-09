Skripaľová mala ísť do Británie pre chystanú svadbu

Julija Skripaľová, ktorú spolu s jej otcom, bývalým ruským agentom Sergejom Skripaľom otrávili v marci nervovo paralytický látkou novičok, prišla do Británie, aby otcovi oznámila, že sa bude vydávať. Informoval o tom americký denník The New York Times (NYT). Britský bulvárny denník The Daily Mirror uviedol, že vyšetrovatelia okrem dvoch agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova podozrievajú z podielu na otrávení Skripaľovcov ešte ďalších štyroch Rusov.