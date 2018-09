Rumunský súd povolil vydanie hackera Guccifera do väzenia v USA

Rumunský súd rozhodol, že hacker Marcel Lazar Lehel, známy ako Guccifer, môže byť vydaný do Spojených štátov na výkon trestu, ktorý mu už predtým uložil americký súd. Tento počítačový pirát sa preslávil prenikaním do e-mailových účtov vysokých amerických politikov, vrátane bývalého ministra zahraničia Colina Powella.

Proti rozhodnutiu o extradícii, ktoré vyniesol v pondelok súd v meste Alba Iulia, sa Lehel môže odvolať. Už skôr oznámil, že trest 52 rokov väzenia, ktorý mu americká justícia uložila v septembri pred dvoma rokmi, si chce odpykať v Rumunsku.

Súd v Alba Iulia v pondelkovom verdikte odovzdanie Guccifera Spojeným štátom podmienil tým, že si hacker najprv odpyká v Rumunsku sedemročné väzení za podobné trestné činy spáchané voči rumunským politikom.

46-ročný Lehel bol v marci 2016 poslaný na súd do USA, kde sa priznal, že v rokoch 2012 až 2014 prenikol do súkromných počítačových schránok asi stovky ľudí, vrátane Powella či členov rodiny bývalého prezidenta Georgea Busha. Tvrdil, že sa dostal aj do elektronickej pošty bývalej ministerky zahraničia Hillary Clintonovej, čo ale experti vylúčili.

Po vynesení rozsudku v tomto procese bol Guccifer vrátený späť do Rumunska. V súčasnosti je vo väzení v meste Deva.