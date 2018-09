Začala sa operácia s cieľom očistiť severovýchod Sýrie od militantov IS

Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) v utorok vyhlásili, že začali záverečnú fázu svojej bojovej kampane s cieľom očistiť severovýchod Sýrie od militantov zo skupiny Islamský štát (IS).

SDF spustili v pondelok operácie, aby vytlačili militantov z IS z mesta Hadžín a okolitých dedín na brehu rieky Eufrat. SDF sú podporované Američanmi vedenou medzinárodnou koalíciou proti IS, pripomína agentúra AP.

Koalícia uviedla vo vyhlásení, že podporuje pozemnú operáciu SDF vzdušnými a delostreleckými útokmi.

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii informovalo, že koaličné stíhačky bombardovali územie kontrolované IS, na ktoré sa zamerala aj pozemná ofenzíva SDF. Počas prvých 24 hodín bojov prišlo o život najmenej 23 bojovníkov IS.

Napriek tomu, že IS stratil od roku 2014 90 percent územia obsadeného v Iraku a Sýrii, zostáva destabilizujúcou silou v oboch krajinách. Jej líder abú Bakr Baghdádí vyzval minulý mesiac vo zvukovej nahrávke svojich stúpencov, aby pokračovali v boji.

Sýrske provládne sily pokračujú v boji s militantmi v púštnych oblastiach na juhu a v centrálnych oblastiach krajiny.