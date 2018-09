Pasy vybičovali predvolebnú rétoriku Kyjeva

„Vieme, čo máme v takejto situácii robiť. Teraz sa musí rozhodnúť Maďarsko,“ reagoval Pavlo Klimkin, šéf ukrajinskej diplomacie, citovaný aj serverom Korrespondent. Zmierlivo však dodal, že Kyjev bude o probléme rokovať s Budapešťou. Zároveň však ubezpečil, že v pohraničných oblastiach s Maďarskom bude z roka na rok „viac Ukrajiny“. Nevylúčil ani vyhostenie maďarského konzula v Berehove (Beregszász), ktorého na zvrchovanom maďarskom území, na konzuláte, tajne nahrali, ako odovzdáva inkriminované pasy. S tým, aby ich majitelia ponechali v tajnosti ich vlastníctvo. Video zverejnil portál Ukriform.

Tvrdenie ministra Klimkina o tom, že Kyjev vie o aktivitách Budapešti, potvrdil napokon aj Jaroslav Halaas, hovorca administrácie Zakarpatskej oblasti.

„Maďarské konzuláty v oblasti už sedem rokov udeľujú tunajším obyvateľom maďarské občianstvo,“ cituje hovorcu ukrajinský informačný portál UNN. Ako pripomenul Halaas, Ukrajina je doteraz na križovatke. Z jednej strany podľa ústavy existuje iba ukrajinské občianstvo. A čo s tými, ktorí fakticky získajú aj druhé?

„Zákonná norma o tom nič nehovorí. Ak má obsahovať zákaz, tak to má taxatívne určiť. Treba zmeniť mechanizmus,“ myslí si hovorca administrácie Zakarpatskej oblasti. Ako informoval, maďarské občianstvo získalo doteraz asi 100-tisíc obyvateľov Zakarpatskej oblasti. „Neexistuje žiaden zákonný prostriedok odobrať im maďarské pasy,“ dodal Halaas.

Prečo však škandál v tak ostrej forme vypukol až dnes, kladú si mnohí otázku. Odpoveď spočíva nielen v maďarskom postoji k rokovaniam o prípadnom vstupe Ukrajiny do NATO, ktoré Budapešť už trikrát vetovala. V „hre“ je aj predchádzajúci kontroverzný zákon, podľa ktorého sa okrem iného ráta, počnúc 5. ročníkom, s povinným vyučovaním deti z národnostných menšín iba v ukrajinskom jazyku. Jazyk menšín bude osobitným predmetom. A hlavne predo dvermi sú prezidentské voľby naplánované na marec 2019. Všeobecne nielen na Ukrajine panuje názor, že prezident Porošenko a jeho okolie, do ktorého neodmysliteľne patrí aj verný minister Klimkin, sa pokúšajú získať maximum nielen zo svojej protiruskej rétoriky, ale aj demonštrovaním „vlastenectva“ vo vzťahu k ďalším susedom. Napokon štvrtkový každoročný prejav prezidenta v parlamente o stave krajiny to iba potvrdil. Následnú búrku kritiky aj z vlastných radov možno zhrnúť do konštatovania: nebol to prejav prezidenta, ale prezidentského kandidáta.

O tom, že Kyjev v rámci získania volebnej podpory prezidenta Porošenka ženie prípad s vydávaním pasov etnickým Maďarom až na hranu, svedčí aj vyhrážka ministra Klimkina na adresu maďarského konzula. „Pokojne môže vydávať pasy Maďarom v Budapešti,“ citovala ministra agentúra UNIAN. Reakcia Budapešti nedala na seba dlho čakať.

„Prípadné vyhostenie nášho konzula v Berehove neostane bez odpovede,“ cituje Pétera Szijjártóa, šéfa maďarskej diplomacie, užhorodský server Obkom. Ako v tejto súvislosti minister pripomenul „dvojaké občianstvo je normálnym javom v rámci únie“. Následne si neodpustil poznámku: „Ukrajinské protesty nesvedčia o tom, že Kyjev vážne pristupuje k európskej integrácii a začleneniu do NATO“. Aj Szijjártó sa prikláňa k verzii, že tajné video sa dá vysvetliť „iba vnútropolitickou situáciu a blížiacimi sa voľbami“. Vzápätí v piatok minister Klimkin reagoval vyjadrením, podľa ktorého sa vraj zdá, že „na Ukrajine i v zahraničí mi dobre nerozumeli“.

„Problémom okolo škandálu s videom z konzulátu v Berehove nie je len rozdávanie občianstva, ale aj výzva utajiť to pred Ukrajinou,“ dodal šéf ukrajinskej diplomacie.