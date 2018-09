V Nórsku odsúdili inžiniera iránskeho pôvodu, navádzal na terorizmus

Súd v rozsudku konštatoval, že Nór – inžinier iránskeho pôvodu – poskytoval online inštrukcie, ako vykonať teroristické útoky, a naliehal na iných, aby tak učinili.

Podľa súdu muž od januára 2014 až do svojho zatknutia 11. mája 2015 taktiež vyzýval teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), aby zabila zajatých pilotov jordánskeho a sýrskeho letectva.

Muža zatkli priamo v strojárskej firme Aker Solutions, kde pracoval. Na základe zákona o ochrane osobných údajov súd jeho meno nezverejnil.

Muž na súde poprel, že by vyzýval na teroristické útoky. Tvrdil, že jeho plánom bolo preniknúť do IS, aby ho zničil zvnútra.