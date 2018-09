Signatári dohody s Iránom obídu sankcie USA

Zostávajúce signatári medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom po odstúpení Spojených štátov sa dohodli na spolupráci na vytvorení osobitného mechanizmu, ktorý im naďalej nehľadiac na americké sankcie umožní s Teheránom obchodovať, a to vrátane nákupu iránskej ropy. Po stretnutí s činiteľmi Británie, Číny, Francúzska, Nemecka, Ruska a Iránu na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku to novinárom oznámila šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová.