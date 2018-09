Rakúske ministerstvo chce obmedziť spoluprácu s kritickými médiami

Rakúske ministerstvo vnútra vyzvalo v internom e-maile políciu, aby obmedzila spoluprácu s novinármi, ktorí o nej nepíšu dostatočne pozitívne. V dokumente, ktorý po úniku do médií označilo za nezáväzný "podnet", ministerstvo takisto odporučilo, aby sa vo všetkých prípadoch uverejňovala štátna príslušnosť a pobytový status podozrivého. Aktívnejšie by policajní hovorcovia mali na základe odporúčaní informovať o sexuálnych deliktoch, informoval dnes rakúsky denník Die Presse.

Rakúske ministerstvo vnútra ovláda od konca minulého roka pravicovo populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Kancelár Sebastian Kurz obsah e-mailu kritizoval. „Bohužiaľ niektoré médiá už tradične (napríklad STANDARD, ‚Falter‘) a po novom aj ‚Kurier‘ poskytujú veľmi jednostranné a negatívne spravodajstvo o ministerstve vnútra, respektíve polícii,“ stojí v e-maile, ktorý z policajných kruhov unikol do rakúskej tlače. Denník Der Standard a Kurier sú predné rakúske liberálne denníky, Falter je týždenník.

„Dovoľujem si odporučiť, aby sa obmedzila komunikácia s týmito médiami na najnutnejšiu (zákonom predpísanú) mieru …,“ stojí v e-maile zaslanom hovorcom polície jednotlivých spolkových krajín. Ako odosielateľ e-mailu je uvedený hovorca ministerstva vnútra Christoph Pölzl. Médiá by mali podľa ministerstva vopred garantovať „neutrálne alebo pozitívne spravodajstvo“. Za príklad dáva súkromnú televíznu stanicu ATV, ktorá chystá reláciu o každodennej policajnej práci. „Každý diel sa bude kontrolovať a až po kontrole s pozitívnym výsledkom pôjde do vysielania,“ stojí v e-maile. ATV v reakcii odmietla, že by ministerstvo či polícia mali na konečnú podobu jej programu vplyv.

Ministerstvo v liste tiež vyzýva policajných hovorcov, aby v budúcnosti dôsledne zverejňovali štátnu príslušnosť a pobytový status podozrivých z trestných činov. Ministerstvo spravodlivosti však od roku 2014 odporúča, aby sa údaje ako národnosť, náboženstvo alebo farba pleti uverejňovali len v prípade, že je to nevyhnutne potrebné.

Ide o podnet, nie nariadenie, tvrdí ministerstvo

V reakcii na zverejnenie dokumentu ministerstvo uviedlo, že jeho odporúčania sa zakladajú „na dlhoročných skúsenostiach mnohých pracovníkov ministerstva“ a že ide iba o „podnet“, nie o nariadenie. Spôsob, akým Der Standard a Kurier o e-maile informovali, podľa ministerstva však dokazuje, že „podozrenie zo zaujatosti“ nie je obyčajným výmyslom.

Ministrom vnútra je od minulého decembra Herbert Kickl z protiimigrační FPÖ. Podľa zverejnenej reakcie nebol minister „zadávateľ ani príjemca“ kontroverzného e-mailu. Opozícia Kickla kvôli písaniu e-mailu ale ostro napadla. Že by o ňom nevedel, nie je podľa nej totiž pravdepodobné. „Kickl má zrejme problémy so slobodou tlače,“ povedal predseda parlamentnej frakcie sociálnych demokratov Andreas Schieder. „Takto vyzerá demagógia … Toto ohrozuje demokraciu. Kickl sa stal skutočným rizikom,“ uviedla na twitteri predsedníčka liberálnej strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová.

Kriticky dnes na odporúčanie o spôsobe komunikácie polície s médiami reagoval aj kancelár Sebastian Kurz. „Akékoľvek obmedzenie slobody tlače je neprijateľné,“ uviedol. „Vylučovanie alebo bojkot vybraných médií v Rakúsku nemá miesto,“ dodal. Podľa neho sa však aj predchádzajúca vláda sociálnodemokra­tického kancelára Christiana Kerna pokúšala obmedzovať prácu médií.