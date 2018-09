Kiska nesúhlasí s Trumpovou myšlienkou America First

Slovenský prezident Andrej Kiska nesúhlasí so všetkými myšlienkami, ktoré odzneli v utorkovom prejave amerického prezidenta Donalda Trumpa na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) v New Yorku. Ako poukázal, so známym heslom šéfa Bieleho domu "America First" sa nestotožňuje, keďže napríklad postavenie Slovenska posilňuje práve členstvo v Európskej únii.