Šéf NATO Stoltenberg sa v New Yorku stretol s Lavrovom, trval na dialógu

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg si želá konštruktívnejšie vzťahy s Moskvou aj v čase, keď aliancia prijíma opatrenia, ktorými reaguje na rastúcu vojenskú priebojnosť Moskvy. Šéf NATO to povedal v utorok v rozhovore pre tlačovú agentúru The Associated Press.