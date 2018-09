Vedci by vraj mohli vyhubiť maláriu v Afrike do 20 rokov

Malária, ktorú prenášajú samičky komára rodu anofeles, patrí medzi najzávažnejšie ochorenia. Len v Afrike sa v roku 2016 touto chorobou nakazilo 197 miliónov ľudí a na jej následky ich zomrelo 445-tisíc. Biológovia teraz našli spôsob, ako manipulovať s genetikou komárov tak, aby vymrela celá populácia nebezpečného hmyzu. Laboratórne testy sú natoľko úspešné, že odborníci predpovedajú, že by nákaza mohla vymiznúť z afrického kontinentu už počas 20 rokov. Napísal to americký denník The New York Times (NYT).

Tím, ktorý vedie biológ z Kráľovskej univerzity v Londýne Andrea Crisanti, upravil jeden z génov komárov tak, aby narušil sexuálny vývoj tohto hmyzu. Samičky sa tak po zákroku stanú neplodnými, zatiaľ čo samce narušený gén ďalej šíria, čo v budúcnosti povedie k poklesu počtu ich potomkov. Podľa výsledkov najnovšieho výskumu môže populácia laboratórnych komárov vymrieť počas 11 generácií. Vedci predpovedajú, že vo voľnej prírode by populácia komárov mohla byť vyhubená už počas štyroch rokov.

Nová technika navyše umožní vedcom preniesť narušený gén z jednej samičky na všetko jej potomstvo, zatiaľ čo bežne by gén zdedila len polovica. Metóda je nielen veľmi účinná, ale aj potenciálne nebezpečná, poznamenáva NYT.

Predchádzajúce pokusy zlyhali

Predchádzajúce pokusy znížiť plodnosť komárov s pomocou génových jednotiek zlyhali kvôli mutáciám v DNA, ktoré neutralizovali účinky genetických úprav. Komáre sa totiž vďaka prirodzenému výberu mohli genetickej pasci vyhnúť.

Tím doktora Crisantiho našiel spôsob, ako sa zamerať na úsek DNA, ktorý majú všetky komáre. Ten sa vyskytuje v géne zvanom doublesex, ktorý určuje sexuálny vývoj komárov rodu anofeles. Vedci tento gén narušili tak, aby ovplyvňoval vývoj samičiek. To spôsobí, že samičky sú neplodné a znemožní im aj štípať hostiteľa. Vývoj samčeka je síce nenarušený, samčekovia však budú gén ďalej prenášať, kým populácia nevymrie.

Počas laboratórnych testov nasadili vedci nakazené samca do klietok s „divokými“ komármi. Podľa testov potom populácia vyhynula počas siedmich až 11 generácií. Experti navyše doteraz v DNA komárov nezaznamenali mutáciu.

Ničivý gén v prírode predstavuje riziko

Vypustenie ničivého génu do prírody je napriek tomu podľa niektorých vedcov riskantné. Akonáhle totiž bude uvoľnený, neexistuje spôsob, ako jeho účinky zrušiť. Americká Národná akadémia vied v roku 2016 preto vyzvala na rozsiahle testovanie a verejnú diskusiu predtým, než bude gén vypustený do voľnej prírody.

Využitie nového postupu by podľa NYT pravdepodobne vyžadovalo spoločenskú dohodu naprieč kontinentmi vzhľadom na to, že by sa gén mohol geograficky šíriť a biológovia navyše chcú predísť nechceným následkom. Gén doublesex ovplyvňuje sexuálny vývoj všetkých druhov hmyzu a niektorí experti sa preto obávajú, aby technológia neovplyvnila vývoj aj iného druhu.

To je však podľa Crisantiho nemožné vzhľadom na to, že gény každého druhu hmyzu sú unikátne. Podľa niektorých odborníkov by však opatrenie mohlo ovplyvniť prinajmenšom ďalšie druhy komára rodu anofeles.