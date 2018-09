Severná Kórea opäť vyzvala Japonsko, aby odčinilo skutky z minulosti

Japonský premiér Šinzó Abe vyjadril ochotu stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

„Náš ľud nezabudol ani na chvíľu na hriechy z minulosti, ktorých sa Japonsko dopustilo,“ uviedol denník vládnucej Kórejskej strany práce Rodong sinmun (Robotnícke noviny).

„Bez oľutovania, ospravedlnenia a odškodnenia za tieto hriechy (Japonsko) nebude môcť žiť sebaisto v medzinárodnom spoločenstve,“ dodáva sa v článku, ktorý tiež vyjadruje nevôľu zo snahy Japonska o mohutnejšie zbrojenie. To je podľa pozorovateľov spojené sčasti aj s vojenskými hrozbami prichádzajúcimi z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).

Japonský premiér Šinzó Abe vyjadril ochotu stretnúť sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, aby prerokovali dlhé roky nevyjasnenú otázku Japoncov zavlečených v minulosti do Severnej Kórey. Severokórejské médiá však opakujú, že Tokio by malo najprv podniknúť kroky, aby odčinilo svoje pochybenia z minulosti.

Kórejský polostrov bol pod nadvládou Japonska v rokoch 1910–45.

Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho sa momentálne zúčastňuje na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, pričom sa špekuluje, že by sa tam mohol stretnúť s japonským rezortným partnerom Taróom Asóom, uviedol Johnhap.