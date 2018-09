Sociológ: Nestačí, aby sa cirkev iba ustavične ospravedlňovala

Mala by byť katolícka cirkev otvorenejšia a transparentnejšia, čo sa týka škandálov so sexuálnym obťažovaním?

Je to veľmi citlivá otázka. Je však správne, že sa tým zaoberajú aj médiá. Žiadna inštitúcia nemôže stáť nad zákonom. Týka sa to aj katolíckej cirkvi. Vidíme, ako v dnešnom svete veľké organizácie strácajú monopol na moc. Ide o inštitúcie, ktoré si mysleli, že ich sa zákony netýkajú. Katolícka cirkev si zdôrazňovaním duchovného aspektu svojej existencie do istej miery monopol na moc vytvárala. Našťastie, toto sa mení. A je to tak správne. Čo sa týka prípadov sexuálneho obťažovania, je to fenomén, ktorý vyplýva aj z celibátu.

Prečo si to myslíte?

Pozrite sa na to, ako sa kňazi pripravujú na život v celibáte. Počul som, že keď nastupoval súčasný pápež František, tak sa začal zaoberať aj touto otázkou. Aby bolo jasné, netvrdím tým, že v cirkvách, kde sa môžu kňazi ženiť, neexistujú problémy so sexuálnym obťažovaním. Takže otázka celibátu nevysvetľuje všetky takéto prípady. Podľa mňa však cirkev pravdepodobne žiada od kňazov priveľa na to, že sú to ľudské bytosti. Nemôže pred tým zatvárať oči. Je to psychologický problém, ale takpovediac aj otázka toho, ako sa kňazi pripravujú na svoju prácu. Nejde len o to, aby sa naučili modliť a poznali teológiu. Ako som však povedal, v civilizovanej spoločnosti nikto nemôže byť nad zákonom. Či je to kňaz, alebo politik. Príkladom je aféra z bostonského arcibiskupstva. Išlo o desiatky prípadov sexuálneho zneužívania. Kňazov tam namiesto vyšetrovania prekladali na iné miesta. Vznikol o tom v roku 2015 aj film Spotlight. Cirkev je za to zodpovedná, Vatikán je zodpovedný. Nemôže sa len ospravedlňovať a ospravedlňovať. Začal to pápež Ján Pavol II., pokračoval v tom Benedikt XVI. a robí to aj František.

Stačí to?

Nie. Ospravedlnenie je v poriadku. Je však potrebné zabezpečiť, aby iní ľudia v budúcnosti neboli vystavení takému správaniu. Je to zodpovednosť cirkvi. Musí vydať úradom svojich členov, ktorí spáchali zločin. Pravidlá musia platiť pre každého. Mal by to zabezpečiť aj Vatikán. Bez ohľadu na to, o akú krajinu ide. Lebo sú štáty, v ktorých sa prípady sexuálneho zneužívania utajujú ešte viac ako inde. Najmä v krajinách, kde je cirkev silná. Je to veľmi vážna záležitosť. Otázkou je, či cirkev chce byť modernou, otvorenou organizáciou, ktorá dodržiava zákony.

Keď ste spomenuli celibát, tak katolícka cirkev na Slovensku práve suspendovala kňaza, ktorý o tom napísal knihu.

To je dobrá pripomienka. Ukazuje sa na tom, či katolícka cirkev niečo iba hovorí, alebo sa chce problémom reálne zaoberať. Obávam sa však, že bez ohľadu na to, aký transparentný chce byť pápež František, príliš veľa nezmení. Vatikánske vládnuce elity sú mimoriadne konzervatívne.