Svet sa z činov Donalda Trumpa smeje, ich dosah je však obrovský

"Moja vláda dokázala viac, ako takmer ktorákoľvek iná v histórii USA,“ vyhlásil sebavedomo Trump vo vystúpení na Valnom zhromaždení OSN, ktorého 73. zasadnutie sa práve koná. Šéf Bieleho domu si za tieto slová vyslúžil smiech. Kamery zachytili neveriace pohľady predstaviteľov krajín z celého sveta.

Voľby a pravda

"Jeden z dôvodov, prečo sa na tom ľudia smiali, bol, že to znelo ako z predvolebného prejavu. A v OSN je veľmi málo možných voličov, ktorých by mohol prezident presvedčiť,“ reagoval pre Pravdu Martin Edwards, expert na medzinárodné vzťahy zo Seton Hall University v New Jersey. "Na druhej strane, samozrejme, je smiešne aj to, čo povedal a vôbec to nie je pravda,“ pripomenul odborník.

Trump na smiech delegátov dokázal pomerne vtipne reagovať, keď povedal, že také niečo neočakával, ale je to v poriadku.

Americký prezident asi toho veľa skutočne nedokázal. Zábavná slovná prestrelka však nemôže zakryť neistotu, ktorá sa šíri na medzinárodnej scé­ne.

"Vplyv Trumpa na svetový poriadok je viditeľný v tom zmysle, že opätovne potvrdzuje, že národný štát je na prvom mieste. Jeho predchodca Barack Obama dával skôr dôraz na liberálny internacionalizmus. Trump otvorene dáva do protikladu americké záujmy s predstavami iných krajín,“ uviedol pre Pravdu expert na politiku USA Robert Busby z Liverpool Hope University. Podľa odborníka je to najviditeľnejšie v prípade obchodných vojen, ktoré pokračujú. "Je možné, že toto sa pretaví aj do zbrojných pretekov a zvyšovania medzinárodného napätia. Ukazuje sa tiež, aký nestály je Trump. Často hovorí s obdivom o čínskom prezidentovi Si Ťin-pchingovi či šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Potom však tvrdí, že záujmy USA bude sledovať bez toho, aby bral do úvahy názory iných. Bolo to očividné aj v jeho prejave v OSN v súvislosti s Iránom. Trump dal jasne najavo, čo chcú USA urobiť a čo očakávajú od iných. Vzhľadom na citlivú situáciu na Blízkom východe je však nepravdepodobné, že by Európska únia a ďalšie zainteresované strany jednoducho nasledovali amerického prezidenta. Už len preto bude medzinárodný poriadok komplikovanejší a nevyspytateľnejší,“ myslí si Busby.

Spoločné záujmy?

Je očividné, že bez ohľadu na fórum, kde sa Trump nachádza, myslí najmä na svojho voliča. Včera americký prezident obvinil Čínu, že sa vraj snaží ovplyvniť kongresové voľby, ktoré sa konajú v novembri. Hoci o istých snahách Pekingu ťažko pochybovať, z úst prezidenta znejú takéto vyjadrenia pomerne nepresvedčivo. Najmä v súvislosti s vyšetrovaním, či jeho prezidentská kampaň mala v roku 2016 kontakty s Ruskom. Napriek vyjadreniam jeho vlastných tajných služieb Trump ustavične spochybňoval, že Moskva sa snažila zasiahnuť do volieb. "Najväčší výsledok Trumpovej vlády nie je pozitívny. Spojenci USA pochybujú o amerických slovách. Nevedia, či sa môžu spoľahnúť na podporu Spojených štátov a otvorene sa pýtajú, či majú s Amerikou spoločné záujmy,“ myslí si Edwards.