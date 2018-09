Labouristi si chcú vynútiť voľby. Alebo referendum

Britskí labouristi budú v parlamente hlasovať proti akejkoľvek dohode o brexite, ktorý bude založený na tzv. pláne z Chequers, ktorý presadzuje premiérka Theresa Mayová. Na konferencii najsilnejšej opozičnej strany to oznámil jej šéf Jeremy Corbyn. Labouristi sú zároveň proti tomu, aby Británia opustila EÚ bez dohody. Budú sa usilovať o predčasné voľby, ale otvorená je možnosť vypísania druhého referenda o brexite.

„Labouristi budú hlasovať proti plánu z Chequers alebo hocičomu, čo z neho zostalo a sú aj proti odchodu z EÚ bez dohody,“ povedal Corbyn s odkazom na brexitový plán britskej vlády dohodnutý v sídle premiérov v Chequers. Možnosť, že by Spojené kráľovstvo neuzavrelo s EÚ dohodu o podmienkach rozluky a o budúcich vzťahoch po brexite, označil Corbyn na straníckej konferencii v Liverpoole za „národnú katastrofu“.

Šéf labouristov zároveň pripustil, že strana je za určitých podmienok dohodu, ktorú Mayová v Bruselu vyjedná, ochotná podporiť. „Ak vyjednáte dohodu, ktorej súčasťou bude colná únia a nijaká pevná hranica v Írsku, ak ochránite pracovné miesta, pracovné práva ľudí a štandardy v oblasti životného prostredia, potom takú rozumnú dohodu podporíme,“ povedal Corbyn. Dodal, že ak premiérka nič také nedokáže vyjednať, mala by „uvoľniť miesto strane, ktorá to dokáže a ktorá to urobí“.

Ak bude dohoda, ktorú Mayovej vláda vyjedná s EÚ, odmietnutá v britskom parlamente, potom by sa podľa labouristov mali konať predčasné voľby. Corbyn tiež v súlade s tým, ako rozhodli členovia strany hlasovaním, povedal, že na stole sú aj iné možnosti. Aké to sú, nepovedal, odkázal na slová labouristického tieňového ministra pre brexit Keira Starmera.

Starmer je na rozdiel od Corbyna jednoznačným odporcom brexitu a na konferencii vyzval, aby sa labouristi usilovali o druhé referendum. V novom hlasovaní je podľa neho ešte šanca zvrátiť odchod Británie z EÚ. Jeho slová o tom, že možnosť zotrvať v EÚ nie je vylúčená, medzi spolustraníkmi vyvolali búrlivý potlesk a v euroskeptickom krídle labouristov podozrenie, že sa chce usilovať o post šéfa strany.

Labouristi sú podobne ako vládni konzervatívci v postoji k brexitu rozdelení, väčšina členov strany je však proeurópska. Na konferencii bolo napokon v utorok večer schválené uznesenie, podľa ktorého zostáva v hre presadzovanie druhého referenda ako možnosť pre prípad, že Mayová nebude schopná presadiť rozvodovú zmluvu s EÚ v parlamente.

Pasáž o referende je formulovaná nejasne – hovorí, že ak sa labouristom nepodarí presadiť predčasné voľby, strana musí využiť zostávajúce možnosti vrátane presadzovania nového referenda. To, či má ísť o referendum o brexite, alebo o vyjednanej dohode o brexite nie je jasné. Podľa denníka Guardian však výzva na „hlasovanie o dohode“ bola zamietnutá. Snaha o predčasné voľby a druhé referendum nemusí byť márna. Premiérka Mayová, ktorej menšinový kabinet vládne s podporou severoírskych unionistov, má v parlamente len krehkú väčšinu 13 hlasov. S Mayovej plánom o budúcich vzťahoch s EÚ navyše nesúhlasia radikálni stúpenci brexitu a jej navrhnutý kompromis kritizuje aj proeurópske krídlo konzervatívcov, ktoré sa obáva dôsledkov brexitu.

Šéf opozičných labouristov Corbyn sa o zvrátenie brexitu však zjavne usilovať nebude. Vo svojom prejave včera zdôraznil, že „labouristi rešpektujú rozhodnutie britského ľudu“ z referenda z roku 2016. Vo svojom vystúpení na záver konferencie sa brexitu venoval až na na konci prejavu. Väčšiu časť preslovu venoval témam ako zdravotníctvo, sociálny systém a zamestnanosť. V zahraničnej politike kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale aj britskú vládu. Vládnucich konzervatívcov označil za pokrytcov aj pre podporu „islamofóbnej vlády“ Viktora Orbána v Maďarsku.