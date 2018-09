Údajný útočník na Skripaľa je plukovník ruskej rozviedky, zistil Bellingcat

Jedným z mužov obvinených za útok na bývalého agenta Sergeja Skripaľa je 39-ročný plukovník ruskej vojenskej rozviedky Anatolij Vladimirovič Čepiga. Britský denník The Telegraph dnes takto označil muža, ktorý je doteraz známy verejnosti ako Ruslan Boširov. Čepiga podľa denníka bojoval v konfliktoch v Čečensku a na Ukrajine a je držiteľom najvyššieho ruského vyznamenania.

Británia z otravy Skripaľa a jeho dcéry nervovým jedom obvinila okrem Boširova tiež muža, ktorý je známy ako Alexander Petrov. Britské úrady predtým uviedli, že príslušníci vojenskej rozviedky GRU pravdepodobne do Británie cestovali pod falošnými menami. Muži zodpovedajúci vzhľadom z fotografií uverejnených britskou políciou neskôr v rozhovore s televíziou RT povedali, že Boširov a Petrov sú ich skutočné mená a že do Skripaľovho bydliska v juhoanglickom Salisbury prišli za pamiatkami.

The Telegraph napísal, že skutočnú identitu Boširova odhalil v spolupráci s investigatívnym webom Bellingcat. Zistenia podľa denníka ukazuje ako lživé tvrdenie (ruského prezidenta Vladimira) Putina o tom, že sú to nevinní civilisti.

Tri turnusy v Čečensku

Čepiga vraj v roku 2001 dokončil štúdium na vojenskej akadémii na ruskom Ďalekom východe a potom nastúpil k útvaru špeciálnych jednotiek, s ktorým absolvoval tri turnusy v druhej čečenskej vojne. V roku 2014 bol podľa The Telegraph vyslaný na Ukrajinu. O niekoľko mesiacov neskôr mu prezident Putin udelil rád Hrdinu Ruskej Federácie pri „utajenej ceremónii“.

The Telegraph ďalej zistil, že Čepigov komplic do Británie cestoval pod svojím pravým krstným menom a krycie bolo iba priezvisko. Protiteroristická polícia údajne jeho pravú totožnosť pozná. The Telegraph citoval nemenovaného bývalého vysokého dôstojníka ruskej armády, podľa ktorého nasadenie osoby s hodnosťou a skúsenosťami Čepigova v Salisbury naznačuje, že rozkaz o útoku prišiel „z najvyšších poschodí“. Taký je aj postoj britských úradov.