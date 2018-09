Kiska sa stretol s Guterresom, ocenil jeho prejav v OSN

„Ocenil som jeho vystúpenie, ktoré mal, a to zvlášť body, kde hovoril o klimatických zmenách, ale aj o tom, ako je dôležité myslieť na nové technológie, na to, čo to zmení s pracovnými možnosťami našich ľudí,“ priblížil.

Kiska sa v stredu stretol aj s gruzínskym prezidentom Giorgim Margvelašvilim. „Diskutovali sme o aktuálnej situácii, ako sa Gruzínsku darí a bilaterálnej spolupráci,“ ozrejmil. Išlo o jeho druhé stretnutie na prezidentskej úrovni v USA. V utorok rokoval s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.

Po vystúpení v OSN odletel Kiska do Chicaga, kde bude pokračovať vo svojej pracovnej ceste v USA. Navštívi Chicagskú univerzitu, Benediktínsku univerzitu a stretne sa s krajanmi. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky položí prezident veniec k pamätníku T. G. Masaryka.

„Teším sa, že idem na univerzitu, kde pred 100 rokmi prednášal Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryka vtedy čakalo na železničnej stanici viac ako 140.000 ľudí a všetci boli nadšení, že je tu možnosť, že vznikne Československo, že je všetko pripravené preto, aby vznikla nová krajina,“ zhrnul.