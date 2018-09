Erdogan pricestoval na trojdňovú oficiálnu návštevu Nemecka

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestoval vo štvrtok do Berlína na trojdňovú oficiálnu návštevu Nemecka. Hlavným cieľom jeho prvej oficiálnej návštevy spolkovej republiky vo funkcii hlavy štátu je ukončenie napätia v bilaterálnych vzťahoch oboch krajín.

Ešte v priebehu štvrtka by sa mal Erdogan stretnúť s poradcami a predstaviteľmi krajanských tureckých organizácií v spolkovej republike, a to na pôde tureckej ambasády a v priestoroch Hotela Adlon. V krajine zostane do soboty, kedy v Kolíne nad Rýnom otvorí najväčšiu európsku mešitu mimo územia Turecka. Aj keď už bol Erdogan v spolkovej republike ako prezident a premiér viac ako desaťkrát, teraz je tu prvýkrát na štátnej návšteve. Sprevádzajú ju prísne bezpečnostné opatrenia.

Návšteva vzájomné vzťahy nezlepší

Návšteva Erdogana v Nemecku nepovedie k zásadnému zlepšeniu vo vzájomných vzťahoch, je o tom presvedčený predseda zahraničného výboru Spolkového snemu Norbert Röttgen (CDU). Povedal to zahraničným novinárom v Berlíne s tým, že Ankara zatiaľ stále pokračuje v odklone od európskych hodnôt. „Nemyslím si, že príde reštart vzťahov s Ankarou,“ uviedol Röttgen, podľa ktorého by k takémuto kroku boli potrebné skutočné politické zmeny v Turecku. „Vnútorný vývoj v krajine ale smeruje smerom od právneho štátu, demokracie a Európy,“ vysvetlil svoje presvedčenie.

Pre nový začiatok vo vzájomných vzťahoch sa dnes v texte pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung vyslovil Erdogan, ktorý ešte vlani hovoril o fašistických tendenciách nemeckých politikov. Podľa pozorovateľov zmena Erdoganovho prístupu ku spolkovej republike súvisí predovšetkým s veľkými ekonomickými problémami, ktorým teraz Turecko čelí. V tejto situácii potrebuje Nemecko ako silného partnera.

V spolkovej republike ale rad politikov naďalej vzťahy s Ankarou, ktorá stále vo väzbe drží niekoľko Nemcov, vidí veľmi kriticky. Prejaví sa to aj na piatkovej štátnej večeri, ktorú pre Erdogana organizuje nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Na slávnostnú akciu odmietla prísť celá rada tunajších politikov. Napríklad šéf slobodných demokratov (FDP) Christian Lindner to zdôvodnil tým, že nechce byť súčasťou Erdoganovej propagandy. Z dôvodov, ktoré nie sú úplne zrejmé, sa štátnej večeri nezúčastní ani kancelárka Angela Merkelová (CDU), ktorá sa ale s Erdoganom stretne ako v piatok, tak v sobotu.