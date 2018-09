Je Merkelová chromá kačka?

"Udalosti posledných týždňov ukázali, že kancelárka Merkelová už nedrží tak pevne moc v rukách. Nečakane prišla o verného spojenca Volkera Kaudera, ktorý šéfoval parlamentnej frakcii CDU/CSU. Podkopalo to jej pozíciu v strane a vo vláde. Momentálne je Merkelovej najväčšia výhoda to, že ju stále podporuje väčšia časť verejnosti a neobjavil sa kandidát, ktorý by ju nahradil v líderskej pozícii. Keď sa však jedno či druhé zmení, mohlo by to smerovať ku koncu jej dlhej kariéry na čele nemeckej politiky,“ reagoval pre Pravdu politológ Ronny Patz z Mníchovskej univerzity.

Zlé týždne

Merkelová má naozaj za sebou zlé týždne. Augustová vražda v Chemnitzi, po ktorej polícia zatkla dvoch žiadateľov o azyl a pátra po treťom, spustila sériu demonštrácií v meste na východe Nemecka. Protesty využili pravicoví extrémisti a opätovne poukázali na nepopularitu Merkelovej migračnej politiky v časti spoločnosti. A to napriek tomu, že od tvrdenia kancelárky z r. 2015, že Nemecko zvládne príchod utečencov, už vláda voči nim dávno pritvrdila.

Politický problém z udalostí v Chemnitzi sa len prehĺbil, keď šéf nemeckej tajnej služby Hans-Georg Maassen spochybnil video, na ktorom sa pravicoví radikáli snažia zastrašiť cudzincov. Neskôr to oľutoval, ale vyšli najavo jeho vzťahy s krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD). Boli síce v rámci zákona, ale koaličná SPD začala požadovať Maassenov odchod. Riešenie našiel minister vnútra a šéf bavorskej CSU Horst Seehofer, ktorý si ho zobral za námestníka. Je to však ešte lukratívnejšia pozícia ako šéf tajnej služby. Maassen nakoniec skončil iba ako poradca v rezorte vnútra, ale Merkelová priznala, že túto kauzu nezvládla.

Ešte viac musí kancelárku mrzieť už spomenutý odchod Kaudera z postu šéfa parlamentnej skupiny CDU/CSU. Odvolali ho totiž jeho spolustraníci. Pre Merkelovú je to veľké sklamanie. Kauder sa stal predsedom frakcie 21. novembra 2005. Odvtedy stál verne po boku Merkelovej, ktorá je kancelárka od 22. novembra 2005.

Spravodajská stránka DWNews pripomína, že to bolo prvý raz, čo mal Kauder protikandidáta pri voľbe lídra frakcie. Novým šéfom sa stal Ralph Brinkhaus z CDU. Ten tvrdí, že jeho kandidatúra nebola prejav nedôvery voči Merkelovej. Brinkhaus však proti politickej líderke v minulosti už vystúpil. Vlani kritizoval aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a jeho snahu reformovať Európsku úniu.

Kancelárka verejne priznala, že odchod Kaudera pre ňu nie je dobrá správa. "Takto funguje demokracia. Niekedy prídu prehry. Nie je spôsob, akým by sa to dalo zľahčovať,“ uviedla Merkelová.

Bezmocná kancelárka?

Podľa niektorých pozorovateľov je Merkelová už typickou chromou kačkou. Tento termín označuje politika, ktorý je ešte vo funkcii, ale už takmer nemá moc. Typicky sa používa najmä v súvislosti s americkým prezidentom v prípade, že už zvolili jeho nástupcu.

"Jednoznačne súhlasím s tým, že Merkelová je chromá kačka a jej pôsobenie v úrade sa čoskoro môže skončiť. Politická epizóda súvisiaca s Maassenom a prehra Kaudera vo vlastnej parlamentnej strane ilustrujú, že Merkelovej autorita výrazne klesá. Očakávam, že bude ďalej bojovať s CSU, aj keby Seehofer odstúpil. Väčšina bavorských kresťanských demokratov sa Merkelovej chce zbaviť, a počet takýchto ľudí rastie aj v CDU,“ reagoval pre Pravdu Christian Schweiger, politológ z Technickej univerzity v Chemnitzi. Expert si myslí, že vylúčený nie je ani scenár, že SPD opustí veľkú koalíciu, čo by mohlo viesť k predčasným voľbám. V nich by sa však asi posilnila AfD, ktorá sa v už niektorých prieskumoch vyškriabala na druhé miesto straníckej popularity a preskočila sociálnych demokratov.

Podľa experta na nemeckú politiku Matthiasa Dillinga z Oxfordskej univerzity sa uvidí, ako Merkelová zvládne najmä Kauderov odchod.

"Je to pre ňu varovanie. Kancelárka musí viac ako v posledných rokoch brať do úvahy, čo chce jej parlamentná frakcia, a potrebuje lepšie komunikovať rozhodnutia v rámci strany. Ľudia ako Brinkhaus však priamo nežiadajú jej odchod. Koalícia sa zaoberá najmä vlastným fungovaním a termín ďalších riadnych volieb je ďaleko (mali by sa konať na jeseň 2021, pozn. red.). Odrádza to Merkelovej protivníkov od toho, aby sa ju v blízkej budúcnosti snažili vystriedať,“ myslí si Dilling.

Odborník pripomína, že Merkelová sama na odchod myslí. "Už pred voľbami v roku 2017 bolo jasné, že v roku 2021 sa nebude o úrad uchádzať. Vo všeobecnosti sa očakáva, že odstúpi ešte predtým, aby umožnila novému kandidátovi presadiť sa. Otázkou preto nie je, či Merkelová zostane kancelárkou a šéfkou strany, ale to, aký veľký vplyv bude mať na výber svojho nástupcu,“ uviedol pre Pravdu Dilling.