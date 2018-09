Západonílskej horúčke podľahlo v Grécku už vyše 30 ľudí

Podľa rovnakého zdroja sa západonílskym vírusom, ktorý sa môže vyvinúť v zmienenú horúčku infikovalo v Grécku ďalších 240 osôb. K nákazám došlo najmä na Peloponézskom polostrove, vidieckych oblastiach pri metropole Atény i v meste Solún a jeho okolí.

Podľa údajov ministerstva je aktuálne pre vírus hospitalizovaných 22 ľudí, z ktorých 12 leží na oddelení intenzívnej starostlivosti. Počet infikovaných bude však zrejme omnoho vyšší než počet hospitalizovaných, keďže väčšina z nakazených vykazuje len pomerne neškodné príznaky vírusu, akými sú bolesti hlavy či kĺbov.

Zdrojom západonílskeho vírusu, ktorý po prvý raz zaznamenali v roku 1937 v africkej Ugande a v roku 1950 spôsobil vôbec prvú epidémiu v Egypte, sú nezriedka divožijúce vtáky. Z nich ho komáre rodu culex prenášajú i na ľudí. V období, keď pribúda komárov – obvykle od druhej polovice júla do septembra – sa zvyšuje aj počet takýchto ochorení. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú ľudia skôr narodení, ako aj osoby chronicky choré a so slabšou imunitou.

Vírus väčšina nakazených prekoná bez toho, aby by o ňom vôbec vedela, a to maximálne s miernymi príznakmi, pričom ani nepotrebuje vyhľadať lekársku pomoc. Až 80 percent nakazených totiž podľa DPA nevykazuje nijaké symptómy, zatiaľ čo u zvyšku infikovaných sa vírus prejavuje podobne ako chrípka: horúčkou, bolesťami, únavou a opuchom lymfatických uzlín. Ochorenie však môže byť smrteľné, ak vyústi do encefalitídy či meningitídy, čo hrozí najmä u starších ľudí.

Západonílska horúčka sa tento rok vo zvýšenej miere šíri takmer v celej Európe. Smrteľný prípad zaznamenali i v ČR.