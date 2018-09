Severné má znamenať európske Macedónsko

Prijatím alebo neprijatím prívlastku "severné" do názvu Macedónska jeho obyvatelia rozhodnú o ďalšom smerovaní svojej krajiny. Macedónsky premiér Zoran Zaev nedeľňajšie referendum v rozhovore pre BBC označil za "historickú šancu, aby si ľud vybral európske Macedónsko a perspektívu pre generácie, ktoré prídu po nás".

Otázka, ktorú majú v nedeľu Macedónčania zodpovedať, je dômyselne sformulovaná: „Ste za členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii prostredníctvom dohody medzi Macedónskou republikou a Gréckou republikou?“ Nepríjemná dilema je schovaná v druhej časti, v zmienke o dohode s Aténami.

Premiér Zaev so svojím gréckym partnerom Alexisom Tsiprasom pred štvrť rokom podpísal dohodu o používaní historického názvu Macedónsko. Dvadsaťsedem rokov trvajúcu odyseu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM), ako znie provizórny názov, pod ktorým bola malá balkánska krajina prijatá do OSN, tým nasmerovali k jej zavŕšeniu. Atény sa zaviazali odblokovať cestu Skopje do NATO i EÚ, ak susedná krajina upraví svoj názov na Severné Macedónsko. Má sa tak odlíšiť od historického pomenovania severogréckeho regiónu, aby ho viac nebolo možné chápať ako nárok na helénske kultúrne dedičstvo či nebodaj územie. Jazyk a národnosť podľa dohody naďalej zostanú macedónskymi bez prívlastku.

Skopje už medzičasom dostalo od aliancie podmienečné pozvanie na prístupové rokovania, od únie ho má sľúbené na budúci rok. Macedónčanov, z ktorých viac ako tri štvrtiny si želajú členstvo v NATO a vyše štyri pätiny túžia po vstupe do EÚ, je to veľké povzbudenie. Podľa čerstvého prieskumu macedónskej televízie sa 57 percent opýtaných chystá zúčastniť na referende a 70 percent z nich mieni hlasovať ZA.

Kým výsledok by mal byť jasný, úspešnosť referenda, ktorá závisí od nadpolovičnej účasti registrovaných voličov, už taká istá nie je. „Všetky parlamentné strany sú za vstup do NATO a EÚ, ale opozícia je proti dohode s Gréckom,“ pripustil pre BBC premiér Zaev. „Otázne zostáva, či príde hlasovať dostatočný počet ľudí,“ dodal.

Proti dohode dôrazne vystupuje stále najsilnejšia politická strana Macedónska VMRO-DPMNE. Národní konzervatívci pod tlakom svojich partnerov z Európskej ľudovej strany napokon neviedli kampaň, ktorá by otvorene vyzývala stúpencov, aby hlasovali proti alebo sa hlasovania zdržali, ich predstavitelia však nepriamo vysielali odkazy v prospech bojkotu referenda. Bez obalu sa v tomto smere vyjadril jeden z bývalých lídrov VMRO-DPMNE, prezident Ďorge Ivanov, ktorý tento týždeň z tribúny OSN v New Yorku vyzval spoluobčanov, aby sa nezúčastnili na „historickej samovražde“ spojenej so zmenou názvu krajiny. „Ako občan som sa rozhodol, že 30. septembra nepôjdem hlasovať. A som presvedčený, že aj vy, moji spoluobčania, prijmete takéto múdre rozhodnutie,“ citovala ho BBC.