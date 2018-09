Prevahu hnutia ANO medzi voličmi v Česku potvrdil aj septembrový prieskum

Pokiaľ by sa na jeseň konali voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, hnutie ANO by podľa citovaných záverov dosiahlo rovnaký výsledok ako v parlamentných voľbách vlani na jeseň (29,5 percenta). Na druhom mieste sa umiestnila Česká pirátska strana (15,5 percenta), ktorá ako jediná zo strán posilňuje výraznejšie oproti minulým voľbám.

Na tretiu priečku voliči umiestnili Občiansku demokratickú stranu (ODS) s 13 percentami. Na historické dno sa podľa aktuálneho modelu prepadá Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM), získala by iba 5,5 percenta hlasov.

Výskum zároveň hovorí, že do Snemovne by sa vôbec nedostala strana TOP 09. Na hrane zvoliteľnosti je s 5,5 percentami taktiež Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová (KDU-ČSL), rovnako ako komunisti. Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru by mierne oslabila, do parlamentu by sa dostala s deviatimi percentami hlasov.

„Pred komunálnymi voľbami sledujeme rastúce preferencie ANO a Pirátov, pretože sa aktivizujú ich priaznivci,“ vysvetlil analytik Pavel Ranocha. ÁNO podľa neho zbiera bývalých nevoličov, hlasy však odoberá aj komunistom.

Zber údajov sa uskutočnil 1.-21. septembra na reprezentatívnej vzorke 1200 respondentov, do volebného modelu napokon vstúpilo 860 respondentov. Išlo o respondentov, ktorí nevylučujú svoju účasť na voľbách a nepovažujú za pravdepodobné, že voľbu svojej preferovanej strany zmenia, dodala agentúra.

Jasný náskok ANO pred ostatnými politickými subjektmi potvrdil už vo štvrtok zverejnený prieskum českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM).

Hlasovanie v komunálnych voľbách a prvom kolo senátnych volieb sa v Českej republike uskutoční 5.-6. októbra.