Pellegrini: S ČR máme nielen podobné úspechy, ale aj problémy

Vľavo predseda vlády SR Peter Pellegrini a vpravo predseda vlády ČR Andrej Babiš so slávnostným prípitkom počas otvorenia výstavy pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou 60. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 1. októbra 2018 v Brne. Autor: TASR , Pavel Neubauer

Slovenská republika a Česká republika majú nielen podobné úspechy, ale aj podobné problémy. Povedal to v Brne v areáli Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer) za účasti predsedu vlády ČR Andreja Babiša, ministrov hospodárstva SR a ČR Petra Žigu (Smer) a Marty Novákovej, ako aj národných ministrov obrany.

Uviedol to pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 25. výročia vzniku SR a ČR pri otvorení expozície SR a výstavy Československé priemyselné legendy, ako aj výstavy s názvom 100RIES – české a slovenské priemyselné legendy uplynulého storočia.

Premiér: Súperiť nechceme

„Keď pán český premiér hovorí o úspechoch, tak hovorí podobne ako my, že sa nám spoločne darí. Keď hovorí o problémoch, tak ako keby som počul sám seba, pretože zdieľame aj spoločné problémy,“ priblížil vo svojom príhovore predseda vlády SR. Výstavy na MSV podľa jeho slov pripomenú mladým ľuďom, akým enormným vývojom prešli obe krajiny za posledné desaťročia, ako sa posunul vývoj a výskum, ako aj to, ako pokročil priemysel a výrobky.

„My nechceme s Českou republikou súperiť, my sa chceme s ČR ako s našim bratským národom spoločne rozvíjať. Som hrdý, že sme na čele krajín, ktoré v tomto regióne predstavujú stabilitu a ekonomický rast. Je to stále ostrov pokoja a bezpečia – patríme stále k najbezpečnejším krajinám v rámci Európy a sveta. Pevne verím, že nám to dlho takto aj zostane,“ dodal Pellegrini.

Podľa Babiša boli SR a ČR v spoločnom štáte 75 rokov. „Človek má pocit, že sme sa ani nerozdelili. Myslím si, že sa nám obom krajinám darí, darí sa ČR, darí sa SR. Máme spoločné problémy, nie sú ľudia, súťažíme o to, ktorá krajina vyrobí viac áut a dúfame, že ich bude stále aj niekto kupovať,“ povedal český predseda vlády.

Nováková: Máme skvelé priemyselné tradície

„Zbrojárska výroba sa našťastie obnovila, v roku 1936 bolo Československo najväčším výrobcom zbraní na svete, ale po revolúcii v roku 1989 sme to nejako nezvládli. Som teda rád, že české a slovenské firmy znovu vyrábajú zbrojársku techniku,“ zdôraznil Babiš. Na MSV sa podľa neho tento rok zúčastňuje 2600 vystavova­teľov, z toho je 800 vystavovateľov z ČR. Český priemysel potrebuje podľa Babišových slov hlavne kvalitnú pracovnú silu a s tým súvisiacu reformu vzdelávania.

Podľa Žigu má Slovensko veľkú tradíciu v oblasti strojárstva. „Strojárske a elektrotechnické odvetvie v roku 2017 tvorilo 53 % z celkovej priemyselnej výroby,“ priblížil. Na MSV sa zo Slovenska podľa neho zúčastňuje rekordných 107 vystavovateľov. „Len Ministerstvo hospodárstva SR spoločne s agentúrou SARIO pripravilo priestor vo svojom pavilóne pre 42 inovatívnych a úspešných slovenských firiem, ktoré sa budú na MSV prezentovať. Spoločne pod značkou ‚Good Idea Slovakia‘ predstavujeme projekty, ktoré majú potenciál sa presadiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ poznamenal šéf MH SR.

Podľa Novákovej majú obe krajiny skvelé priemyselné tradície, ktoré na tomto ročníku MSV v Brne prezentujú. „Slovenská republika je jedným z najvýznamnejších exportných miest pre ČR, rovnako tak ČR jedným z najvýznamnejších exportných miest pre SR. Mali by sme z toho mať radosť, pretože je to dôkazom toho, že obe krajiny sa pred 25 rokmi fakticky nerozdelili,“ doplnila Nováková.

Slovenská republika je partnerskou krajinou 60. ročníka MSV . Výstavy sa realizujú s cieľom poukázať na vývoj a spoločnú česko-slovenskú priemyselnú históriu. Oficiálna expozícia Slovenska ako partnerskej krajiny je umiestnená do unikátneho pavilónu A1 z roku 1928, ktorý pri príležitosti 60. ročníka veľtrhu zjednotí pod svojou strechou stovky českých a slovenských príbehov, ikonických výrobkov, slávnych značiek a významných osobností. Na výstave sa zúčastňuje vyše 100 spoločností zo Slovenska. Expozíciu 100RIES pripravila agentúra SARIO v spolupráci s Veletrhy Brno.