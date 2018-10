Poľská vláda chystá ďalšiu kontroverznú reformu v oblasti justície. Nové úpravy zamýšľané ministerstvom spravodlivosti by obmedzili profesijné tajomstvo. Prokurátorom by to uľahčilo získavanie dôverných informácií od advokátov, novinárov, lekárov alebo daňových poradcov, napísal v pondelok na svojom webe denník Gazeta prawna.