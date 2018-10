Francúzsky minister vnútra ponúkol svoju demisiu, Macron ju neprijal

Francúzsky minister vnútra Gérard Collomb dnes ponúkol prezidentovi svoju demisiu, Emmanuel Macron ju však neprijal. Uviedol to Elyzejský palác, ktorý tak potvrdil skoršie informácie denníka Le Figaro. Collomb, ktorý bol do minulého roka starostom Lyonu, pred časom uviedol, že sa chystá do čela radnice východofrancúzskeho mesta opäť kandidovať.