Napätie sa stupňuje. Vzťahy Kyjeva a Budapešti sú na bode mrazu

V posledných dňoch sa iskrí v spojitosti s udeľovaním občianstva etnickým Maďarom na konzuláte v Zakarpatskej oblasti. Kyjev ich vyzýva, aby sa zriekli ukrajinskej štátnej príslušnosti a, naopak, Budapešť tvrdí, že je to súčasť štvavej kampane proti nim. „Pokiaľ Ukrajinu vedie súčasný prezident, podpaľovanie nenávisti vo vzťahu k Maďarom sa neskončí, pretože prezident verí, že takýmto spôsobom môže získať nejakú verejnú podporu, lebo jeho súčasná podpora je veľmi nízka,“ citoval maďarský rezort diplomacie ministra Pétera Szijjártóa, ktorý mieril na Petra Porošenka. Szijjártó to povedal na stretnutí s ukrajinským náprotivkom Pavlom Klimkinom. Dodal, že je presvedčený o tom, že udeľovanie občianstva je v úplnom súlade s medzinárodnými a maďarskými normami, s čím však Ukrajina nesúhlasí.

Kým Kyjev prízvukuje, že podľa ukrajinskej legislatívy je dvojaké občianstvo neprípustné, Szijjártó sa nepriamo vyjadril, že to ide proti zdravému rozumu: „Je to bežný jav v Európe.“ Roztržka už zašla tak ďaleko, že Ukrajina pohrozila vyhostením maďarského konzula v meste Berehovo, ktorý etnickým Maďarom vydáva občianstvo, respektíve pasy. Budapešť dôrazne reagovala, že ak o tom v Kyjeve naozaj rozhodnú, potom si bude musieť rýchlo zbaliť kufre ukrajinský konzul.

Mimochodom, súčasťou mozaiky napätia je už dokonca údajná demonštrácia sily. Časť armády sa totiž podľa neoverených informácií pohla smerom do juhozápadnej oblasti Ukrajiny. „Je celkom nezvyčajné, že presunuli svoje vojská k hraniciam štátu, ktorý je člen NATO,“ pozastavil sa Szijjártó.

Napätie medzi Maďarskom a Ukrajinou Vzťahy sa začali prudko zhoršovať od jesene 2017, keď parlament v Kyjeve prijal návrh zákona o vzdelávaní. Budapešť sa pustila do kritiky ustanovenia, podľa ktorého sa bude vyučovať na školách len v štátnom jazyku. Považuje to za diskrimináciu príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny.

od jesene 2017, keď parlament v Kyjeve prijal návrh zákona o vzdelávaní. Budapešť sa pustila do kritiky ustanovenia, podľa ktorého sa bude vyučovať na školách len v štátnom jazyku. Považuje to za diskrimináciu príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny. Maďarsko pohrozilo blokovaním zbližovania Ukrajiny s EÚ a NATO. Nezostalo len pri slovách, lebo využilo právo veta na pôde aliancie v Bruseli: už trikrát neumožnilo, aby sa uskutočnilo zasadnutie Rady NATO – Ukrajina na úrovni ministrov zahraničných vecí.

zbližovania Ukrajiny s EÚ a NATO. Nezostalo len pri slovách, lebo využilo právo veta na pôde aliancie v Bruseli: už trikrát neumožnilo, aby sa uskutočnilo zasadnutie Rady NATO – Ukrajina na úrovni ministrov zahraničných vecí. Situácia sa vyostrila koncom minulého mesiaca, keď sa Kyjev obul do Budapešti kvôli tomu, že konzulát v Zakarpatskej oblasti vydáva občianske preukazy etnickým Maďarom.

Kam to všetko dospeje?

Otázne je, až kam môžu dospieť výrazne sa zhoršujúce vzťahy. Na základe rozhodovacieho mechanizmu v EÚ má síce Maďarsko oklieštené nástroje stavať zátarasy Ukrajine na ceste zbližovania s úniou, ale teoreticky kombináciou nástrojov jej môže silno podkúriť. Budapešť by napríklad mohla zatlačiť na Brusel, aby dočasne obnovil vízovú povinnosť pre občanov Ukrajiny (etnickí Maďari s maďarskými pasmi by si z toho, samozrejme, nerobili ťažkú hlavu). Pravidelné hodnotenie bezvízového režimu sa uskutoční na pôde EÚ v decembri.

Maďarsko by mohlo spochybniť bezbariérové cestovanie Ukrajincov do únie, ale konečné slovo patrí Európskej komisii. Na druhej strane by však Budapešť mohla pohroziť v Bruseli, že ak jej neurobia po vôli, môže vetovať predĺženie protiruských sankcií. Vláda Viktora Orbána je známa tým, že sa jej sankcie už prestali pozdávať (ruskou odvetou je embargo na dovoz potravín z EÚ). Potvrdzujú to výroky Szijjártóa vo dvoch najnovších rozhovoroch. „Obmedzenia exportu do Ruska v súvislosti so sankciami proti Moskve ukrátili maďarskú ekonomiku takmer o osem miliárd dolárov v posledných rokoch,“ uviedol pre stanicu Rossija 24. Dodal, že kým predtým Rusko bolo druhým najvýznamnejším obchodným partnerom Maďarska, v súčasnosti kleslo až na dvanáste miesto.

Pokiaľ Ukrajinu vedie súčasný prezident, podpaľovanie nenávisti vo vzťahu k Maďarom sa neskončí, pretože prezident verí, že takýmto spôsobom môže získať nejakú verejnú podporu, lebo jeho súčasná podpora je veľmi nízka. Péter Szijjártó, šéf maďarskej diplomacie

V inom interview Szijjártó pritvrdil: „Myslím si, že politika založená na sankciách dokázala svoju neschopnosť,“ povedal pre agentúru TASS. Minister pokračoval, že nenachádza ani jednu pozitívnu vec vyplývajúcu z uvalenia sankcií. „EÚ ich spojila s plnením minských dohôd, ale v ich realizácii sa nedosiahol žiaden významný pokrok, nehľadiac na sankcie,“ doplnil Szijjártó. Zľahčovanie ďalšej zmysluplnosti protiruských sankcií zo strany Maďarska je tiež jednou z vecí, ktorá Ukrajine leží v žalúdku, čo sa podpisuje pod vážne zhoršené medzištátne vzťahy. Kyjev pritom nestojí na tomto diplomatickom fronte osamotený.

Spojenca nachádza v Ríme, kde si s novou vládou, ktorá je pri moci od jari tohto roku, nielen hrkúta v spojitosti so snahou presadzovať tvrdú protiimigračnú politiku únie. Taliansko tiež dáva najavo, že je proti zásade automatického predlžovania sankcií proti Moskve. Podľa servera BuzzFeed News to jeho veľvyslanec pri EÚ ukázal na nedávnom uzavretom rokovaní v Bruseli. Portál s odvolaním sa na svoj nemenovaný zdroj napísal, že Rím žiadal, aby Európska banka pre obnovu a rozvoj a Európska investičná banka mohli zase podporovať malé a stredné podniky v Rusku, čo by znamenalo zmäkčenie sankčných opatrení namierených proti Moskve.