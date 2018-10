V Macedónsku oslavujú všetci

Ak by otázka „Ste za členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii prostredníctvom dohody medzi Macedónskou republikou a Gréckou republikou?“ získala z viac ako 50 percent plus jeden hlas z počtu 666 tisíc hlasujúcich, plebiscit by bol podľa zákona platný. A tak predseda volebnej komisie Oliver Derkoski vyhlásil plebiscit za neplatný. Premiérovi Zoranovi Zaevovi to však nevadí.

„Bol to úspešný plebiscit. Obrovská väčšina hlasovala za členstvo krajiny v NATO a EÚ. Teraz by sa toto želanie malo realizovať v praxi v politickej aktivite parlamentu,“ vyhlásil ešte v noci na pondelok. Zároveň sa vyhrážal opozícii. Ak vraj odmietne dohodu s Aténami, bude to znamenať predčasné voľby. Uvedomuje si totiž, ako väčšina pozorovateľov, že snemovňa sa môže otočiť chrbtom k výsledkom hlasovania. Aby sa tak nestalo, musí šéf kabinetu získať v parlamente dvojtretinovú podporu. Zatiaľ sa však stihol Macedóncom iba poďakoval.

„Nebolo to ľahké rozhodnutie. Museli sme ho však prijať dnes. Predchádzalo mu veľa diskusií na politickej scéne, v médiách aj medzi priateľmi, ako aj v rodinách. Nakoniec každý občan sa sám rozhodol. Je to výhoda demokracie. Ďakujem tým, čo hlasovali za, ale aj tým, ktorí hlasovali opačne,“ citujú agentúry premiéra Zorana Zaeva. Mlčiacu väčšinu účelovo ignoroval. Chválou nešetril Washington ani bruselské centrály NATO a EÚ.

Reagovali na plebiscit USA jednoznačne podporujú plnú implementáciu dohody, ktorá umožní Macedónsku zaujať svoje právoplatné miesto v NATO a EÚ, prispeje k regionálnej stabilite, bezpečnosti a prosperite. Heather Nauertová, hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí USA Aliancia víta hlasovanie „za“ na referende. Vyzývam všetkých politických lídrov a strany na konštruktívny a zodpovedný prístup s cieľom využiť túto historickú možnosť. Dvere do NATO sú otvorené, ale všetky vnútroštátne procedúry musia byť ukončené. Jens Stoltenberg, šéf NATO Blahoželám občanom, ktorí sa zúčastnili na referende. Vďaka veľmi výraznému hlasu za „áno“ je tu široká podpora dohody (s Gréckom, pozn. red.) a euroatlantického smerovania Macedónska. Johannes Hahn, eurokomisár pre rozšírenie Klíma nacionalizmu a podozrievania, falošných správ na dennom poriadku a extrémneho fanatizmu neumožňujú triezve posúdenie značných prínosov dohody. Z vyhlásenia gréckeho ministerstva zahraničných vecí Dohoda s Gréckom nedostala zelenú. Vláda stratila legitimitu. Je to nielen porážka dohody s Gréckom, ale aj trest pre tých, čo sú pri moci. Hristijan Mickoski, líder opozičnej strany VMRO Pozorne sledujeme (situáciu, pozn. red.) a veríme, že všetky procesy ostanú, samozrejme, v právnom režime. Dmitrij Peskov, hovorca ruského prezidenta

Viac ako referendum však väčšinu komentátorov zaujíma, čo ovplyvnilo samotný výsledok plebiscitu. Podľa britského The Telegraph je to už tradične Rusko, ktoré „organizuje tajnú kampaň s cieľom znemožniť dopad plebiscitu“. Denníku to bolo „jasné“ ešte deň pred hlasovaním. A rakúsky Kurier už začiatkom augusta spomínal „dlhú ruku Ruska v Macedónsku“. „Využíva pritom tzv. mäkkú silu. Konkrétne etnickú a náboženskú spoločnosť. Slovania majú väčšinu na Balkáne. Rovnako ako Gréci a Rumuni sú pravoslávnymi kresťanmi,“ zdôrazňujú noviny. Koncept „mäkkej sily“ je podľa amerického vedca Josepha S. Nyea „schopnosť dostať to, čo chceš, vďaka svojmu pôvabu a nie na základe donútenia“. Ide však o koncept, ktorý od roku 2003 prevládal v európskej diplomatickej stratégii.

„Pokiaľ ide o právne nuansy, nikto im v takýchto prípadoch nevenuje pozornosť. Potrebný je určitý výsledok a ten sa podarilo dosiahnuť,“ vracia sa k plebiscitu politológ Alexej Muchin, citovaný agentúrou RIA Novosti. Zároveň vysvetľuje radosť Bieleho domu z výsledku referenda: „Plebiscit je pokusom manipulácie zvonku. Aliancia potrebuje Macedónsko v snahe mať pocit dynamicky sa rozvíjajúcej organizácie. Macedónsko nútia konať tak, aby v Európe vzrástla americká a britská vojenská prítomnosť. Žiaľ, jedna krajina za druhou absolvujú tento proces. Európu kontroluje NATO v záujme USA. Nepochybne, že podobný vývoj bude pokračovať aj v ďalších krajinách . Na rade je Ukrajina,“ analyzuje vývoj Muchin.