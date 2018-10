Trump si nie je istý sám sebou, myslí si expert

Americký prezident Donald Trump tvrdí takmer o všetkom, čo urobil, že je to historicky nevídané. Je bežné, aby sa šéf Bieleho domu takto vyjadroval?

Prezident Trump je v jednej veci najšpeciálnejší zo všetkých doterajších vládcov Oválnej pracovne. Je si najmenej istý sám sebou. Pokladá za nevyhnutné, aby sa neprestajne sťažoval, že o ňom médiá informujú negatívne. Pri každej možnej príležitosti hovorí, ako vyhral prezidentské hlasovanie v Zbore voliteľov. Akí slabí sú jeho oponenti a predchodcovia, a čo dosiahol on. Nie je prekvapujúce, že nedávno aj publiku vo Valnom zhromaždení OSN pripomenul, čo všetko dosiahol v úrade. A že je to viac ako takmer ktokoľvek pred ním.

Prečo sa rozhodol použiť tieto slová práve v OSN?

Samozrejme, Trump si nepíše vlastné prejavy. Ale tí, čo na tom pracovali, si boli zjavne istí, že je potrebné, aby mu to vložili do úst. Tieto slová zazneli preto, aby sa Trump pri prednesení prejavu cítil komfortne.

Čo teda Trump doteraz dokázal v úrade?

Čo sa týka veľkých vecí, tak najlepšie bolo, že sa stretol so severokórejským lídrom Kim Čong-unom. Rieši opatrenia, ktoré viedli k pokračujúcej diskusii medzi Pchjongjangom a Soulom. Hoci možno výsledok nebude, že KĽDR zredukuje svoj atómový a balistický arzenál, ale na Kórejskom polostrove sa znížilo napätie. Ak hovoríme o negatívnych výsledkoch, je ich tak veľa, že je ťažko povedať, ktoré sú najdôležitejšie.

Kde vidíte problémy?

Klíma sa zhoršuje. Trump bol tak povediac veľmi úspešný v tom, že Amerika k tomu prispeje viac. Prezident vystúpil z Parížskej dohody o klimatických zmenách, zrušil regulácie týkajúce sa ochrany klímy, nespolieha sa v súvislosti s tým na vedu, ale podporuje ťažbu uhlia, ropy a plynu.

Ktoré jeho ďalšie zahraničnopolitické iniciatívy pokladáte za problematické?

Trump podkopal všetky šance na izraelsko-palestínsku dohodu. Jednoducho podporil jednostranné kroky Izraela a ukončil diplomatickú a finančnú podporu pre palestínske organizácie a ich politiky.

Prezident Trump sa tiež stiahol z dohody o iránskom jadrovom programe. Ako to hodnotíte?

Odmietol dohodu, na ktorej sa podieľalo medzinárodné spoločenstvo, aby sa dal ustrážiť iránsky jadrový program. Trump však neponúkol žiadnu alternatívu. Je preto v spore s Čínou, Ruskom a Európskou úniu, ktorí si želajú zachovanie dohody. USA by teraz mali uvaliť sankcie na všetky krajiny, ktoré budú naďalej obchodovať s Iránom. Alebo to neurobia a stratia vplyv nad dianím. Ak však Spojené štáty uvalia na Irán najtvrdšie sankcie s tým, že sa budú snažiť o zmenu režimu, je pravdepodobné, že to povedie k agresívnejšiemu postoju Teheránu. A urýchli to snahu Iránu získať jadrové zbrane. Čo sa týka Blízkeho východu, Trump v podstate odovzdal kontrolu nad udalosťami v Sýrii Bašárovi Asadovi, Turecku a Rusku. Konflikt v Jemene zase nechal riešiť Saudskú Arábiu. Obmedzilo to vplyv a prestíž USA na Blízkom východe a vo svete. Povedie to k pokračovaniu násilia a utečeneckým vlnám.

Prejavil sa už Trumpov slogan Amerika na prvom mieste?

Šéf Bieleho domu spustil veľkú obchodnú vojnu s Čínou a odmieta riešenie prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie. Trump sa stiahol z transpacifickej obchodnej dohody, uvalil clá na výrobky veľkých spojencov Ameriky, ako sú EÚ a Kanada. Tieto kroky môžu narušiť celý svetový obchodný systém a budeme ich cítiť niekoľko desaťročí.

Trumpovi jeho kritici často vyčítajú, že sa lepšie správa k autoritatívnym vládcom ako k demokratickým spojencom. Súhlasíte?

Súčasný americký prezident je mäkký na autokratov, či sú z Turecka, Ruska, Egypta alebo Thajska. Trump dáva dôraz na suverenitu a absolútne sa nevenuje ľudským právam. Ak sa však o ne Amerika nezaujíma, nie je dôvod, aby ju niekto vnímal inak ako Čínu alebo Rusko. Teda ako veľmoc, ktorá radšej chce, aby sa jej báli, nie, aby jej dôverovali. Trumpove kroky podkopali americké vzťahy s Japonskom a Južnou Kóreou a naše záväzky k NATO. Členovia vlády a ľudia z ministerstiev sa to snažia riešiť potvrdením silnej podpory pre existujúce vzťahy. Ale Trumpove nepriateľské obchodné rozhodnutia a pokračujúca kritika Severoatlantickej aliancie minimálne viedli k veľkej neistote, či USA stále vidia existujúce spojenectvá ako životne dôležité pre americkú bezpečnosť.

Čo si myslíte o Trumpovom vzťahu k Rusku?

Vládca Oválnej pracovne nekritizoval prezidenta Vladimira Putina za mnohé porušenia medzinárodného poriadku. Či išlo o otravu Skripaľovcov, inváziu na Ukrajinu a anexiu Krymu, alebo kybernetické zásahy do amerických a európskych volieb. Naznačuje to, že ak už nie sú USA ochotné podporovať ruskú agresiu v zahraničí, tak ju možno aspoň budú tolerovať. Opäť sa opakuje scenár, že Trumpovi ľudia vo vláde a Kongres sa oveľa tvrdšie stavajú k Moskve a prinútili Biely dom k odvetným opatreniam, do čoho sa Trumpovi nechcelo a do praxe ich uviedol len čiastočne. Prezident vníma Putina ako silného lídra, ktorý nerobí nič zlé. Narúša to fungovanie NATO a bezpečnosť Európy a Strednej Ázie.