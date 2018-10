Porošenko volí pred voličmi priechodnejšiu cestu

„Porošenko nemá ani najmenšie šance stať sa opäť ukrajinským prezidentom,“ tvrdí prieskum ukrajinskej televízie NewsOne z konca septembra. Jeho výsledky nasvedčujú, že prezidenta Petra Porošenka by v budúcoročnom marcovom hlasovaní volilo maximálne päť percent Ukrajincov. Iné prieskumy tvrdia, že je to od šesť do osem percent. Lídrom je stále expremiérka a "zázračne" vyliečená Júlia Tymošenková, šéfka parlamentnej frakcie Baťkivščina (Vlasť) s 13 až 17 percentami.

Spomínaný vývoj pravdepodobne bol dôvodom, prečo Porošenko svoj nedávny prejav na VZ OSN ladil s cieľom získať zvrat v predvolebnej kampani, ktorá je na Ukrajine v plnom prúde. Konkrétne to dopadlo tak, že v rámci polhodinového času vydeleného na každého rečníka venoval 25 minút protiruským útokom a iba 5 minút samotnej vlasti.

Podľa ukrajinského lídra v druhom štvrťroku 2018 ukrajinská ekonomika zaznamenala rast 3,8 % v ročnom vyjadrení. „Je to už desiaty štvrťrok rastu, ktorý jasne dokazuje jednoznačne stabilný trend,“ stihol povedať prezident. Podľa neho Ukrajina vykazuje najlepšiu dynamiku rastu na rozvíjajúcich sa trhoch. A to napriek vysokým výdavkom na bezpečnosť a obranu – 6 % HDP. „Zo sociálneho, ekonomického a politického hľadiska prechádza Ukrajina zásadnou transformáciou,“ neskrýval optimizmus Porošenko. Pritom by stačilo vycestovať na Ukrajinu, nie však tým, čo tvrdia, že biele je čierne a naopak, a realita by už nebola taká optimistická. Napokon to potvrdzujú aj výsledky rokovaní MMF.

„Vláda bude musieť akceptovať podmienky MMF, aby získala aspoň prvú časť pôžičky bez ktorej sa situácia s miestnou menou ešte zhorší na pozadí zlyhania protikorupčnej a colnej reformy,“ reagoval vzápätí po prejave Porošenka kyjevský politológ Ruslan Bortnik citovaný aj Ukrajinskými novosťami. Aj po najnovších rokovaniach MMF v Kyjeve 6. až 19. septembra ostávajú podmienky rovnaké: schválenie vyváženého rozpočtu na rok 2019 do konca roka, zvýšenie ceny plynu o 23 percent, uskutočnenie nie na papieri, ale reálne, reorganizácie korupčnej reformy a úradu Štátnej fiskálnej služby.

Získa Kyjev pôžičku?

Podľa ukrajinského ekonóma Alexandra Ochrimenka Kyjev pravdepodobne nezíska spomínanú pôžičku, ktorou chce hlavne splácať úroky z už existujúcich miliónových pôžičiek. „Bude to kvôli stále chýbajúcej realizácii dohôd z Minska týkajúcich sa Donbasu. Ukrajinskú ekonomiku to však radikálne neovplyvní,“ pripustil kyjevský odborník. Jeho kolega Bortnik však vyjadril nahlas to, čo v ukrajinskej spoločnosti je dnes verejným tajomstvom.

„Obyvatelia budú negatívne reagovať na podmienky MMF, čo bude mať negatívny dosah na popularitu vládnej moci. A to je aj hlavný dôvod, prečo doteraz, vrátane plynu, ceny nevzrástli. V Kyjeve stále nevedia, komu v tejto súvislosti ostane v ruke čierny Peter,“ analyzuje situáciu Bortnik. Podľa neho napríklad premiér Volodymyr Hrojsman nechce napodobniť osud predchodcu Arsenija Jaceňuka. A to je podľa kyjevského politológa aj dôvod, prečo stále niet toho, na koho by súčasná vládna moc zvalila prípadné zvýšenie cien za energie.

Podľa viacerých ukrajinských pozorovateľov základom predvolebnej aktivity prezidenta Porošenka tak bude vstup Ukrajiny do EÚ a NATO. Tým skôr, že existuje veľa prekážok v súvislosti s riešením sociálno-ekonomických otázok. V niektorých prípadoch je to dnes dokonca nemožné. Téma euroorientácie a vstupu do aliancie je oveľa schodnejšia v snahe získať voličskú podporu. Tým skôr, ako v televízii ICTV informoval ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman, že Ukrajina vynaloží tretinu z rozpočtu na rok 2019 na splácanie štátneho dlhu.

„Náš budúcoročný rozpočet ráta zo sumou jeden trilión dvesto miliard hrivien (dolár 1: 28, euro: 1:32). Z nich 427 miliard pohltia splátky,“ informoval šéf kabinetu. Podľa neho Kyjev môže pokračovať v spolupráci s MMF iba pod podmienkou, že bude plniť kalendár splácania dlhu. Ako v tejto súvislosti pripomenul Hrojsman Ukrajinci sú „rukojemníkmi“ MMF. Podľa neho nemôžu totiž jednostranne odstúpiť od prijatých záväzkov v rámci platnej dohody s fondom. V rámci štvorročného programu pomoci MMF sa ráta s pôžičkou v celkovej sume 17,5 miliardy dolárov. Kyjev očakával, že jej piatu časť dostane do konca roku 2017. Ibaže dodnes sa tak nestalo.