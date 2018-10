Rusko zverejnilo zábery z dodávky raketového systému S-300 do Sýrie

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo v stredu videozáznam, ktorý zachytáva dodanie raketových systémov protivzdušnej obrany S-300 do Sýrie. Stalo sa tak po tom, ako ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok oznámil, že Moskva dodala Damasku celkovo 49 komponentov tohto systému. Podľa americkej vlády by to mohlo prispieť k eskalácii napätia v Sýrii.