Denník The Washington Post sa obáva o novinára v Istanbule

Noviny v stredu informovali, že sa im nedarí kontaktovať sa s mužom, ktorý je kritikom saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a žije v dobrovoľnom exile v USA. „Bolo by nespravodlivé a poburujúce, ak by ho zadržali pre jeho prácu novinára a komentátora,“ uviedol Eli Lopez z The Washington Post. Zástupcovia Saudskej Arábie zatiaľ nereagovali na výzvu agentúry Associated Press, ktorá ich požiadala o vyjadrenie k situácii.