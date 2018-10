Skripaľova neter sa chce stretnúť s údajnými páchateľmi pokusu o otravu

Viktorija Skripaľová podľa denníka neverí vo vinu dvojice a domnieva sa, že jej stretnutie s nimi by ju mohlo dokázať.

V rozhovore Skripaľová ďalej uviedla, že sa s oboma Rusmi nevidela a nie je s nimi v kontakte. Uviedla však, že o stretnutie má záujem a je pripravená stretnúť sa s nimi.

„Chcem sa im pozrieť do očí a ubezpečiť sa o ich nevine. Zatiaľ musím veriť len ich slovám, ale po stretnutí sa všetko vyjasní. Dôkazy o ich zapletení do incidentu nie sú – veď doma u Skripaľovcov neboli kamery,“ vyhlásila Skripaľová.

Domnieva sa tiež, že Boširov a Petrov by mali mať právo dokázať svoju nevinu. Podľa nej ich Británia označila za „travičov“ dvoch občanov Ruska, pričom však Moskve nedala možnosť oboznámiť sa s postupom vyšetrovania kauzy.

„Teraz to vyzerá tak, že (Petrov a Boširov) sú vinní, Rusko je zlé a vy všetko preverte,“ sumarizovala Skripaľová.

V rozhovore vyjadrila nádej, že jej príbuzní sa čoskoro vrátia do Ruska a nebude potrebné, aby za nimi cestovali do Británie. V tejto súvislosti vyslovila obavy, že ak by aj príbuzní z Ruska do Británie odcestovali, britské úrady by ich k Sergejovi a Juliji nepustili.

Oboch mužov Londýn prednedávnom označil za páchateľov pokusu o otrávenie Skripaľovcov. Británia okrem toho deklarovala, že obaja muži sú agentmi ruskej vojenskej rozviedky GRU. Neskôr sa v médiách objavili výsledky vyšetrovania investigatívnych novinárov, ktorí odhalili, že Boširov je v skutočnosti Hrdinom Ruska a plukovníkom GRU Anatolijom Čepigom.