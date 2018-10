V Prahe pátrajú po prudko jedovatom hadovi - mambe zelenej

Ako informovala Česká televízia, mamba kusla majiteľku, ktorú previezli do nemocnice najskôr v Motole a následne na Karlovom námestí.

Žena, ktorú predtým resuscitovali a v nemocnici jej podali antisérum, je aktuálne v umelom spánku. Čaká sa na účinok antiséra, ktorý by sa mal prejaviť vo večerných alebo nočných hodinách. Lekári tvrdia, že o zdravotnom stave pacientky budú vedieť povedať viac už vo štvrtok.

Podľa odborníkov je veľmi pravdepodobné, že had zostane v dome, v ktorom ho chovali. V sychravom počasí, ktoré v stredu v Prahe panuje, by totiž podľa nich nemalo hroziť, že sa vydá do prírody. „Sú to studenokrvné živočíchy, takže bude vyhľadávať teplé a vlhké miesto. Nájde si miesto, kde sa bude môcť ohriať na svoju prevádzkovú teplotu, teda 25 až 26 stupňov Celzia,“ hovorí skúsený chovateľ hadov Tomáš Machač. Hada by očakával ukrytého najskôr niekde za chladničkou alebo na inom mieste, kde je teplo.

Byt, v ktorom mambu zelenú chovali, už preskúmali policajti s pomocou herpetológa (odborník na plazy a obojživelníky). Ten sa vzápätí pre médiá vyjadril, že hada síce nenašli, no „vykonali opatrenia na to, aby sa objavil“.

Pôvodným domovom rýchleho, útočného a prudko jedovatého hada je tropická Afrika. V dôsledku toxického jedu hada pacient môže bez liečby zomrieť na následky udusenia spôsobeného ochrnutím dýchacieho svalstva.