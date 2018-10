Ruskí vojaci opustia Sýriu, ak o to tamojšia vláda po skončení vojny požiada. Uviedol to ruský prezident Vladimir Putin. Rusko sa zapojilo do sýrskej občianskej vojny v roku 2015, aby podporilo svojho dlhoročného spojenca, prezidenta Baššára al-Asada a pomohlo mu získať späť väčšinu území pod kontrolou povstalcov.