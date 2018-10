Mayová pritancovala pred konzervatívcov v rytme skupiny ABBA

Britská premiérka Theresa Mayová nemala vzhľadom na prejav na zjazde Konzervatívnej strany vôbec ľahkú úlohu, k rečníckemu pultíku napriek tomu pritancovala so širokým úsmevom na tvári. Pri nástupe na pódium si nechala zahrať pieseň Dancing Queen kapely ABBA a predviedla svoj robotický tanec, ktorý sa stal hitom internetu počas jej návštevy v Afrike. Sebaironicky tiež komentovala problémy pri minuloročnej straníckej konferencii.

„Budete mi musieť odpustiť, ak budem počas prejavu kašlať,“ vyhlásila po príchode Mayová s odkazom na minuloročný záchvat kašľa počas prejavu. Premiérka sa však žartom ospravedlnila tým, že celú noc nespala, pretože sa snažila zabezpečiť stabilitu kulís. Vlani počas vystúpenia Mayovej totiž začali zo steny za ňou padať písmenká tvoriace slogan konferencie.

Na niektoré veci z minulého roka by vraj najradšej zabudla. Premiérka však poďakovala účastníkom za podporu, ktorú jej vtedy preukázali, keď sa napriek hlasovej indispozícii snažila dokončiť svoju reč.

Tento raz ju nič podobné nepostihlo a z odľahčených momentov si diváci asi najviac zapamätajú tanec, ktorý predviedla na začiatku za zvukového sprievodu švédskych popových legiend. Na twitteri to ocenil napríklad švédsky veľvyslanec v Británii Torbjörn Sohlström.

Niektorí komentátori však podotýkajú, že pre súčasné dianie v Konzervatívnej strane by možno bola priliehavejšie iná skladba od skupiny ABBA. „Je to Dancing Queen alebo SOS? Pre vás je to možno Waterloo,“ pýtal sa po prejave ministra pre brexit Dominika Raaba reportér televízie Sky News Faisal Islam.