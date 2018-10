Šéf vietnamských komunistov bude zrejme zároveň aj prezidentom

Ak sa šéf vietnamských komunistov Nguyen Phu Trong skutočne stane novou hlavou štátu a zároveň si zachová funkciu generálneho tajomníka komunistickej strany, bude prvým od čias zakladateľa komunistického štátu Ho Či Mina, kto tieto dva posty spojí, napísala agentúra Reuters. Vietnam nemá primárneho vládcu a moc tu oficiálne spočíva na štyroch „pilieroch“: delia sa o ňu prezident, premiér, generálny tajomník vládnucej komunistickej strany a predseda parlamentu.

Šesťdesiatjeden­ročný prezident zomrel po vážnej chorobe 21. septembra a tento viac-menej ceremoniálny post je odvtedy neobsadený. Jediný kandidát na túto funkciu, 74-ročný šéf komunistickej strany, inicioval protikorupčné ťaženie, v dôsledku ktorého pred súdom stáli vysokí štátni predstavitelia aj členovia politbyra.

Hoci vietnamský prezident všeobecne zastáva skôr symbolickú úlohu, spojenie dvoch funkcií by posilnilo pozíciu Tronga, ktorý sa na mocenský vrchol dostal v roku 2016 po vnútrostraníckom mocenskom boji s niekdajším premiérom Nguyen Tan Dungom.

Trong by mohol svoju vôľu pretláčať nevídaným spôsobom

Zvýšenie Trongovho vplyvu by ale tiež mohlo vyvolať nevôľu a kritiku, myslí si odborník na Vietnam z univerzity v Leidene Jonathan London. „Spojenie dvoch mocenských pozícií by mohlo vyústiť do situácie, v ktorej by určitý líder mohol pretláčať svoju vôľu spôsobom nevídaným od režimu Le Duana,“ pripomenul London generálneho tajomníka komunistickej strany počas vojny so Spojenými štátmi.

Národné zhromaždenie bude o nomináciu ústredného výboru hlasovať tento mesiac. Trong zatiaľ nemá žiadneho protikandidáta.

Ho Či Min v roku 1945 na čele národného hnutia vyhlásil nezávislosť Vietnamu od Francúzska a vypukla vojna v Indočíne. Francúzsko v nej utrpelo ťažkú ​​porážku a Ženevská konferencia potom v roku 1954 rozdelila Vietnam prakticky na dva samostatné štáty.

O rok neskôr sa Ho Či Min stal prezidentom severného Vietnamu, ktorým zostal až do svojej smrti v roku 1969. Zomrel v čase, keď zúrila vojna medzi komunistickým severným Vietnamom a juhovietnamským proamerickým režimom, do ktorej neúspešne zasiahli aj vojská Spojených štátov. Vietnam bol nakoniec v roku 1976 zjednotený pod taktovkou Ho Či Minových nasledovníkov. Ho Či Minovým prvým mocenským nástupcom bol práve Le Duan.