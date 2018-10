Mayová ďalej tancuje na tenkom ľade

Mayovej vystúpenie na výročnej konferencii konzervatívcov médiá síce hodnotili ako jedno z jej lepších, nezhody v strane v otázke brexitu však trvajú. A tým aj hrozba, že Mayová nezíska pre svoj plán podporu v parlamente.

Rozdelená strana

Mayová sa na konferencii usilovala získať jasnú podporu pre svoj plán, ktorý podľa nej prinesie Británii svetlé zajtrajšky. Británia má podľa nej najlepšie dni pred sebou a éra po brexite je plná prísľubov. Spolustraníkov sa pokúšala predovšetkým zjednotiť. „Ak každý pôjdeme rôznymi smermi pri sledovaní vlastnej vízie dokonalého brexitu, riskujeme, že nebude nijaký brexit,“ vyhlásila Mayová v odkaze k rôznym krídlam vnútri strany.

Konzervatívci však zostávajú v postoji k budúcim vzťahom s EÚ rozdelení. Časť z nich na čele s bývalým šéfom diplomacie Borisom Johnsonom žiada tvrdý brexit a odstrihnutie sa od úzkych väzieb s EÚ, kým odporcovia brexitu, naopak, varujú pred vážnymi hospodárskymi škodami a chcú zachovanie čo najužšej spolupráce s európskym blokom. Mayovej plán je kompromisom, s ktorým majú problém stúpenci tvrdého brexitu, ale aj jeho odporcovia.

Ako sa vyhnúť hraniciam

Navyše s Mayovej víziami nesúhlasí ani EÚ. Predstava britskej premiérky, že Británia by bola súčasťou jednotného trhu EÚ len pri voľnom pohybe tovarov, je pre EÚ neprijateľná. Aj preto stále nie je uzavretá tzv. rozvodová zmluva medzi Britániou a EÚ. Obe strany sa totiž doteraz nedohodli na tom, ako chcú zabrániť opätovnému vzniku hranice medzi Írskom, ktoré je členom EÚ, a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.

Mayová na straníckej konferencii potvrdila, že pri tvrdom brexite by sa nedalo vyhnúť vzniku viditeľnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom, čo nie je ani v záujme Británie. „Nijaká jednoduchá obchodná dohoda to nedokáže vyriešiť, dokonca ani pri využití najnovšej technológie,“ povedala s odkazom na stúpencov tvrdého brexitu, ktorí si myslia, že problém hraničných kontrol sa dá riešiť namontovaním moderných technológií.

Brexit bez dohody

Británia je však podľa Mayovej pripravená v krajnom prípade odísť z EÚ aj bez dohody. Túto krajnú možnosť nespomenula po prvý raz, ale podľa portálu Politico.com bol jej tón tentoraz opatrnejší. Pripomenula totiž, že strana musí byť „čestná“ a povedať, že by to znamenalo „clá a nákladné kontroly na hraniciach“ a malo by to „zlé dôsledky pre Britániu a EÚ“.

Napriek tomu Mayová trvá na svojej pozícii pri vyjednávaní s EÚ. Únia podľa nej teraz ponúka len dve možnosti – úzke prepojenie, ktoré by Britániu v podstate udržalo v EÚ, alebo menej prepojené partnerstvo, ale s tým, že Severné Írsko by zostalo súčasťou colnej únie. Ani jedna možnosť pre Britániu nie je podľa Mayovej prijateľná.

V skutočnosti ale Brusel dlho čakal na to, kým Británia sama sformuluje svoje predstavy o budúcich vzťahoch s EÚ. Zároveň Londýn neustále varuje, že čas do dátumu odchodu Británie z EÚ sa kráti (koniec marca budúceho roka) a stále nie je uzavretá ani rozvodová zmluva. Podľa pôvodného plánu sa jej definitívna verzia mala schvaľovať na októbrovom summite EÚ, napokon bol termín preložený na november.

Neprejde v britskom parlamente?

Rozvodovú zmluvu treba potom ratifikovať v členských štátoch EÚ a europarlamente. A jej ratifikácia nebude jednoduchá ani v britskom parlamente. Vládni konzervatívci totiž nemajú v parlamente väčšinu, vládnu s tichou podporou severoírskych probritských radikálov. Navyše aj stúpenci tvrdého brexitu z radov konzervatívcov sa Mayovej vyhrážajú, že jej plán nepodporia. Jeden z jej najhlasnejších kritikov Johnson na straníckej konferencii Mayovej brexitový plán ostro kritizoval, označil ho za zradu a konzervatívcov vyzval, aby ho odmietli. V sále sa dočkal potlesku a ovácií postojačky.

Podľa pozorovateľov sa Johnson na konferencii staval do pozície potenciálneho nástupcu Mayovej vo vedení strany. Podľa denníka Guardian ale nemá v parlamente dostatočnú podporu na jej zvrhnutie. Na hlasovanie o nedôvere premiérke sa vyžaduje 48 podpisov poslancov strany, a hoci podľa denníka Telegraph sa počet takých podpisov vyšplhal na 36, v skutočnosti môže byť nižší. Ako povedal predseda poslaneckého klubu konzervatívcov Graham Brady, u ktorého sa majú zhromažďovať podpísané listy s výzvou na hlasovanie o nedôvere, stáva sa, že niektorí jeho kolegovia v televízii niečo povedia, ale v skutočnosti to neurobia.

Zmluvu o brexite postavenú na princípoch Mayovej plánu sa v britskom parlamente chystajú odmietnuť aj opoziční labouristi. Tí dúfajú v predčasné voľby, ale pripúšťajú aj možnosť druhého referenda o brexite.