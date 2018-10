Slovensko podporuje prístup NATO k bezpečnostným hrozbám, uviedol Gajdoš

Slovensko podporuje prístup Severoatlantickej aliancie k bezpečnostným hrozbám a výzvam, ako aj spoločné zdieľanie nákladov na obranu. Na záver dvojdňových rokovaní ministrov obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli to uviedol minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková s tým, že ministri na spoločnom zasadnutí tiež diskutovali o kybernetických hrozbách, hybridných hrozbách, ale aj o napredovaní v oblasti vojenskej mobility. Na stole bola aj otázka predsunutej prítomnosti spojeneckých vojsk v Lotyšsku pod vedením Kanady, kde v súčasnosti pôsobí 152 slovenských profesionálnych vojakov.

"Tento prístup potvrdzujeme nielen prítomnosťou našich profesionálnych vojakov v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu, ale aj navyšovaním výdavkov na obranu,“ povedal Gajdoš. "Dve percentá HDP vynaložené na obranu do roku 2024 je cieľ, ktorý nám umožní mať adekvátne spôsobilosti a mať pripravené, vybavené a vycvičené ozbrojené sily. Jednoducho mladé a moderné,“ dodal. Podľa jeho slov si tak Slovenská republika plní svoje záväzky voči spojencom, no predovšetkým dáva dôraz na zabezpečenie vlastnej bezpečnosti. Šéfovia rezortov obrany sa počas uplynulých dvoch dní venovali aj ďalšiemu smerovaniu Aliancie a úlohám, ktoré bude potrebné splniť do najbližšieho stretnutia ministrov obrany na jar v roku 2019. Slovensko má zvyšovať náklady na obranu, pričom v roku 2024 majú dosiahnuť rovné dve percentá HDP.

Ďalšou témou rokovaní bola aj bezpečnostná situácia v regióne Čierneho mora a spolupráca medzi NATO a Gruzínskom. Minister obrany SR Peter Gajdoš pri tejto príležitosti potvrdil, že Slovensko vníma Gruzínsko ako významného partnera a je pripravené mu v jeho euroatlantických integračných snahách aj naďalej poskytovať poradenstvo a pomoc.