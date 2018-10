Podľa satelitných snímok sa demontáž strelnice v KĽDR zastavila

Demontáž objektov na pokusnej raketovej strelnici Sohe na západe Severnej Kórei ustala začiatkom augusta a odvtedy nijako nepokročila. Oznámila to dnes na svojom webe americká výskumná skupina 38 North, ktorá na základe analýzy satelitných snímok informuje o vývoji v KĽDR.

Severokórejský vodca Kim Čong-un pri septembrovom stretnutí s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom sľúbil, že KĽDR za účasti medzinárodných expertov strelnicu trvalo rozoberie. Kim likvidáciu strelnice označil za konkrétny krok k odstráneniu jadrových zbraní z Kórejského polostrova a americký prezident Donald Trump jeho iniciatívu vtedy na twitteri ocenil. Strelnicu Sohe Severná Kórea v minulosti používala k testom rakiet dlhého doletu, ktoré sú podľa KĽDR schopné dosiahnuť pobrežie Spojených štátov.

V decembri 2012 vypustila Severná Kórea zo Sohe raketu Unha-3, ktorá vyniesla na obežnú dráhu pozorovaciu družicu. Západ to odsúdil ako zakázaný test severokórejských raketových zbrojných technológií. Ďalšiu raketu dlhého doletu so satelitom vypustila KĽDR zo strelnice Sohe vo februári 2016; aj vtedy za to čelila ostrej medzinárodnej kritike.

Podľa skupiny 38 North pôsobiacej pri univerzite Johnsa Hopkinsa zábery privátnych satelitov ukázali, že práca na likvidácii základne začali v júni, ale od 3. augusta nijako nepokročili. Správa špekuluje, že Pjongčang možno čaká na výsledky nadchádzajúcej návštevy amerického ministra zahraničných Mikea Pompea v KĽDR. Pompeo odcestuje do Pjongčangu v sobotu, rokovať má so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.