Česko volí, politici príliš netŕpnu

Výstavná skriňa

Voľby by malo vyhrať vládne ANO pod vedením premiéra Andreja Babiša. Popularita hnutia je na celoštátnej úrovni takmer 30 percent. Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry Kantar TNS, ktorý zverejnila Česká televízia.

Expert na českú politickú scénu Ladislav Cabada z Metropolitnej univerzity v Prahe pripomína, že pre ANO je asi najdôležitejšia Praha. "Je to výstavná skriňa. Pokiaľ tu ANO dostane relatívne málo hlasov, povedzme pod 15 percent, alebo nebude súčasťou nejakej víťaznej koalície, bude to signál pre hnutie, že nie všetko sa preň vyvíja dobre,“ povedal pre Pravdu Cabada.

Hnutie ANO do jesennej časti volebnej kampane podľa spravodajského portálu idnes.cz vložilo 130 miliónov českých korún (viac ako päť miliónov eur), čo je jasne najviac zo všetkých strán. Lenže v komunálnych voľbách na počet získaných mandátov asi zvíťazí KDU-ČSL. Ľudovci, ktorí majú silné štruktúry v menších mestách a na vidieku, to dokázali aj pred štyrmi rokmi. Na úspech pri hlasovaní sa tiež chystá ODS, ktorá by chcela potvrdiť, že je najsilnejšou opozičnou stranou. TOP 09 zase verí, že zaboduje v Prahe, kde sa zjednotilo viacero strán pod vedením lídra topky Jiřího Pospíšila.

Komunálne voľby sú prirodzený terén pre hnutie Starostovia a nezávislí. Tomio Okamura a jeho krajne pravicová Sloboda a priama demokracia (SPD) zase veria, že sa zviditeľnia na regionálnej úrovni. V to asi dúfajú aj Piráti. A posledné dve parlamentné strany ČSSD a KSČM sa, naopak, nádejajú, že ich výsledok nebude až taký katastrofálny, ako naznačujú niektoré prieskumy. Na komunálnej úrovni karty, samozrejme, miešajú aj najrozličnejšie miestne združenia a iniciatívy.

Čo sa týka volieb do 81-členného Senátu, tak horná komora českého parlamentu na seba priťahuje pozornosť najmä rôznymi až bizarnými postavami, ktoré sa do nej chcú dostať. O senátorské kreslo sa v Litoměřiciach uchádza bývalý minister zdravotníctva nominovaný za ČSSD David Rath, odsúdený na 8,5 roka za korupciu. O politický návrat sa snaží aj expredseda sociálnych demokratov Jiří Paroubek. Do Senátu kandiduje v Ostrave.

Hornú komoru parlamentu by na zviditeľnenie chceli využiť niektorí neúspešní kandidáti z tohtoročných prezidentských volieb. V Prahe viedol volebnú kampaň Jiří Drahoš, ktorý v druhom kole boja o Pražský hrad prehral so súčasnou hlavou štátu Milošom Zemanom. V ďalšom pražskom obvode zase kandiduje Marek Hilšer. Ten v prvom kole prezidentských volieb skončil na piatom mieste.

"Senát však ako platforma na politickú kariéru príliš nefunguje. Nikoho totiž veľmi nezaujíma,“ tvrdí politológ Kopeček. "V rámci debaty v Česku v súvislosti so Senátom sa momentálne najviac hovorí, že horná komora by mohla fungovať ako akási poistka proti prípadným ústavným zmenám, ktoré by presadzovalo ANO. Vlani Babiš vo svojej knihe O čom snívam, keď spím, napísal, že chce zrušiť kraje, Senát, zaviesť jednokolový väčšinový systém pre Poslaneckú snemovňu a zreformovať celý správny systém. V praxi to zatiaľ nevyzerá tak, že by chcel k tomu premiér naozaj pristúpiť. A keďže Senát bude po voľbách asi politicky rozdrobený ešte viac ako teraz, nemyslím si, že je reálne, že by Babiš cez hornú komoru dokázal presadiť nejaké veľké zmeny. Obmedzí to možnosti vlády o naplnenie nejakej centralistickej vízie Babiša,“ predpokladá Kopeček.

Vláda sa báť nemusí

Podľa agentúry ČTK má právo voliť približne 8,37 milióna Čechov. O ich hlasy bojuje v komunálnych voľbách takmer 213-tisíc kandidátov, ktorí sa chcú dostať na približne 62 500 miest v obecných či mestských zastupiteľstvách.

Cabada hodnotí komunálne a senátne hlasovanie ako voľby druhej kategórie. "Nie sú však nepodstatné. Samozrejme, máme relatívne novú vládu. Ak ČSSD dopadne veľmi zle, teda že neobháji žiadny senátorský post a bude mať slabé výsledky vo veľkých mestách, tak by to mohlo znamenať vnútorné pnutie v strane. Možno aj zmeny vo vedení. Môže sa stať aj to, že sa lídri sociálnej demokracie rozhodnú, že im účasť vo vláde škodí. Alebo to prevezme nová skupina, ktorá sa bude snažiť ČSSD meniť,“ reagoval Cabada.

Kopeček v prípade zlého výsledku sociálnej demokracie neočakáva, že koalícia bude v ohrození. Podľa neho šéf strany Jan Hamáček môže argumentovať, že je vo vedení len niekoľko mesiacov. "Horšie to bude, ak ČSSD už nezaboduje ani vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019,“ tvrdí politológ.