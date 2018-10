Prezident Republiky srbskej neumožní vstup Bosny a Hercegoviny do NATO

Milorad Dodik, prezident Republiky srbskej, ktorá je súčasťou Bosny a Hercegoviny, vyhlásil, že nedovolí, aby krajina vstúpila do NATO.

„Nedovolíme, aby sa Bosna a Hercegovina stala členom Severoatlantickej aliancie, pretože Republika srbská podporuje zachovanie neutrality,“ povedal Dodik v rozhovore pre utorkové vydanie ruského denníka Izvestija.

Prezident zdôraznil, že nikdy nezahlasuje v prospech takejto iniciatívy. „Je to moja povinnosť a znamená to, že Bosna a Hercegovina nikdy nevstúpi do tejto organizácie,“ uviedol Dodik.

Podotkol však, že nemá nič proti účasti vojakov z Republiky srbskej na medzinárodných misiách s mandátom OSN, informuje tlačová agentúra TASS.

Dodika, ktorý je lídrom Zväzu nezávislých sociálnych demokratov (SNSD), v nedeľu zvolili po tretí raz za prezidenta srbskej komunity v trilaterálnom predsedníctve Bosny a Hercegoviny. Dodik otvorene podporuje spoluprácu svojej krajiny so Srbskom a Ruskou federáciou.

Nacionalista Dodik porazil doterajšieho držiteľa úradu, umierneného Mladena Ivaniča.

Chorvátske kreslo si vybojoval Željko Komšič, ktorý na poste nahradí Dragana Čoviča. Bosniakov bude reprezentovať Šefik Džaferovič, ktorý nahradí Bakira Izetbegoviča. Volebná účasť dosiahla 53,3 percenta.

Bosna pozostáva zo srbskej entity, moslimsko-chorvátskej entity a centrálnej vlády, ktorá obe spája v krehkom partnerstve. Voľby prispeli k zintenzívneniu napätia medzi bosnianskymi Moslimami a bosnianskymi Srbmi, ktorí proti sebe stoja od podpísania Daytonskej mierovej dohody v roku 1995, ktorá ukončila občiansku vojnu.