Podľa Národného hurikánového centra sa Michael nachádza asi 684 kilometrov južne od Apalachicoly na Floride. Do utorkovej noci by mal nabrať na sile a vietor bude dosahovať rýchlosť do 179 kilometrov za hodinu.

Podľa predpovedí sa vpád na pevninu očakáva v stredu, s potenciálne ničivými následkami. Guvernér Floridy Rick Scott vyhlásil mimoriadny stav v 35 floridských okresoch. Na Kubu už Michael priniesol silné zrážky, ktoré by mohli podľa meteorológov spôsobiť záplavy a zosuvy pôdy.