Prisťahovalci v Austrálii nebudú môcť bývať v Sydney a Melbourne

Austrália plánuje zaviesť nové imigračné pravidlá, na základe ktorých nebudú môcť noví prisťahovalci prvých päť rokov po príchode do Austrálie bývať v dvoch najväčších austrálskych mestách - Sydney a Melbourne.

Vláda si od tohto opatrenia sľubuje, že časť z prisťahovalcov zostane žiť mimo týchto dvoch miest aj natrvalo a obyvatelia krajiny tak budú o niečo rovnomernejšie rozložení po celom jej území. V súčasnosti totiž až 40 percent obyvateľov Austrálie žije práve v Sydney a Melbourne.

Nové opatrenia, ktoré majú zabezpečiť „spravodlivejšie“ rozdelenie obyvateľstva medzi jednotlivé austrálske mestá, predstavil v utorok vo vysielaní televízie ABC minister pre mestá, infraštruktúru miest a obyvateľstvo Alan Tudge. „Takmer s každým vízom sú spojené aj určité podmienky, takže by nemalo byť nič neobvyklé na tom, ak bude mať vízum aj geografické obmedzenie,“ povedal.

Minister nechcel konkretizovať, ako by mala podľa neho vláda kontrolovať, či prisťahovalci žijú tam, kde majú. Neodpovedal ani na otázku, ako by vláda chcela trestať tých, ktorí sa aj napriek obmedzeniu presťahujú do Sydney alebo Melbourne.