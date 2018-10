Hurikán Michael zosilnel o ďalší stupeň, vietor má rýchlosť 200 km/h

Hurikán sa pravdepodobne dostane nad americkú pevninu pri meste Panama City na severozápade Floridy, načo by mal nabrať severovýchodný kurz a postupne slabnúť. Hurikánová výstraha sa týka územia s 3,7 miliónmi obyvateľov v troch amerických štátoch. Výzvy na evakuáciu sa podľa Jeffa Byarda z amerického úradu pre krízové ​​situácie (FEMA) týkajú 500-tisíc obyvateľov floridských oblastí nazývaných Panhandle (rukoväť panvy) a Big Bend (veľký ohyb).

Časti tohto územia ležia na úrovni hladiny mora alebo len niekoľko metrov nad ňou a zdvihnutie oceánu by tu tak mohlo byť veľmi citeľné. Úrady varujú, že s príchodom hurikánu sa očakáva vlna vysoká až štyri metre. V krátkom čase má miestami spadnúť až 30 centimetrov zrážok.

„Hurikán Michael bude podľa predpovedí najničivejšia búrka, aká Floridskú Panhandle zasiahla za posledné desaťročie,“ citovala CNN guvernéra Floridy Ricka Scotta. Agentúra Reuters uviedla, že už teraz spôsobuje búrka rozsiahle výpadky v ťažbe ropy a zemného plynu v Mexickom zálive.

Prívalové dažde by mal Michael priniesť aj do štátov Alabama a Georgia, následne aj do Južnej a Severnej Karolíny, ktoré sa stále spamätávajú z následkov hurikánu a búrky Florence. Vietor, dážď a následné záplavy si v septembri na juhovýchode USA vyžiadali vyše 40 obetí.